JBL Tune500BT, le cuffie lowcost oggi le paghi pochissimo

Trovare offerte soddisfacenti sotto il periodo natalizio non è semplice, ma Amazon ci riserva sempre delle grandi sorprese. Se siete alla ricerca di un paio di cuffie lowcost, sulla piattaforma di e-commerce sono disponibili le JBL Tune500BT a un prezzo di 29,99€, il 40% in meno rispetto al prezzo di listino. Si tratta di uno dei migliori prezzi che si possono trovare sul web.

Purtroppo, non potete regalare le cuffie JBL Tune500BT per Natale: la spedizione è garantita solo per dopo il 25 dicembre. Se avete qualche regalo da consegnare con qualche giorno di ritardo, allora difficilmente troverete qualcosa di meglio a meno di 30€. Le cuffie JBL, infatti, hanno caratteristiche superiori al loro prezzo: una coppia di driver audio che riproduce bassi super potenti, il supporto agli assistenti vocali e una batteria a lunga durata.

Se volete restare sempre aggiornati con altre super offerte come questa delle cuffie JBL Tune500BT, potete iscrivervi gratuitamente al “Canale offerte tecnologia” che abbiamo aperto su Telegram: per farlo basta cliccare qui.

Cuffie Bluetooth JBL Tune500BT: le caratteristiche

A delle cuffie Bluetooth sovraurali (quelle con l’archetto e i due padiglioni per capirci) si chiedono poche e semplici cose: che siano comode, che non diano troppo fastidio alle orecchie e soprattutto garantiscono una buona riproduzione della musica. Le JBL Tune500BT hanno tutte queste caratteristiche e ne aggiungono anche delle altre, ma andiamo con ordine.

Le cuffie Bluetooth JBL hanno due driver audio da 32mm che riproducono bassi super potenti e grazie al suono JBL Pure Bass sembra di essere in una sala da concerto. Le cuffie possono essere utilizzate anche per fare delle chiamate grazie alla presenza del microfono. I comandi per il controllo della musica, invece, sono posizionati sul padiglione.

Altra caratteristica che contraddistingue le cuffie Bluetooth JBL Tune500BT è la comodità: i materiali utilizzati sono super leggeri e si piegano su loro stesse con grande facilità, in modo da portarle sempre con sé. La batteria, invece, garantisce un’autonomia fino a 16 ore. Le cuffie sono compatibili anche con gli assistenti vocali Google Assistant e Siti. Si accoppiano con qualsiasi smartphone, tablet o dispositivo abbia il Bluetooth.

JBL Tune500BT in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Le cuffie Bluetooth JBL Tune500BT sono in offerta su Amazon a un prezzo di 29,99€, il 40% in meno rispetto a quello di listino. Tra le cuffie con un prezzo inferiore ai 30€, le JBL Tune500BT sono sicuramente tra i migliori e difficilmente troverete di meglio. L’offerta, però, potrebbe terminare da un momento all’altro, quindi bisogna essere veloci. Il periodo di reso, come ben sappiamo, è esteso fino a 31 gennaio 2022.

Le colorazioni disponibili sono tre: nero, blu e bianco.

JBL

JBL

JBL