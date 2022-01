JBL Tune500BT: le cuffie di qualità ora costano pochissimo

Chi oggi è in cerca di un paio di cuffie wireless ha solo l’imbarazzo della scelta, perché il mercato offre centinaia (letteralmente) di modelli tra cuffie wireless in-ear, non in-ear, a padiglione (anche dette “sovraurali" o “on-ear“), con ANC e senza ANC. Anche prezzi sono diversissimi: da poche decine di euro a diverse centinaia (qualcuno ha detto Apple AirPods Max?).

Come scegliere? In base al prezzo, certo, ma anche alla tipologia e, soprattutto, alla marca: inutile spendere pochissimo, se poi le cuffie si rompono dopo una settimana o sono talmente tanto scadenti da risultare quasi inutilizzabili. Meglio spendere un po’ di più, ma per un prodotto di qualità. Poi, però, ogni tanto ci sono i casi particolari che sovvertono ogni regola: prodotti molto buoni, a prezzi molto bassi. E’ il caso delle JBL Tune500BT, cuffie wireless a padiglione di ottima fattura che, al momento, si comprano ad un prezzo ridicolo: -40% su Amazon.

JBL Tune500BT: caratteristiche tecniche

Le JBL Tune500BT sono cuffie, non cuffiette: si posizionano sulle orecchie, comodamente, e loro stanno lì senza muoversi mentre riproducono la nostra musica preferita. Questo modello è particolarmente noto per un dettaglio: i bassi potenti.

Altra particolarità di queste cuffie wireless è la connessione multipoint: è possibile passare da un dispositivo connesso all’altro (sempre in Bluetooth senza fili) in un attimo in modo da poter scegliere se usare il tablet, lo smartphone o entrambi in base all’esigenza del momento.

Su queste cuffie non c’è la riduzione attiva del rumore. Per qualcuno è un difetto, per altri è un pregio: effettivamente è comoda, ma di sicuro modifica almeno leggermente la riproduzione del suono e gli amanti della qualità non amano, per questo, gli algoritmi troppo invasivi.

Buona anche l’autonomia, pari a 16 ore di riproduzione (la mancanza dell’ANC, in questo caso, è un altro vantaggio), e la ricarica: appena 2 ore per ripristinare la batteria.

JBL Tune500BT: l’offerta Amazon

Le JBL Tune500BT non sono un prodotto nuovo: sono state lanciate sul mercato oltre tre anni fa. In tutti questi anni, però, hanno collezionato una infinità di fan e di recensioni positive su Amazon, fino a diventare “Amazon’s Choice" tra le cuffie wireless.

Ancor di più piaceranno adesso, che sono vicine al prezzo minimo storico: le JBL Tune500BT su Amazon costano solo 29,99 euro (-20 euro, -40%) e sono persino vendute e spedite da Amazon.

JBL Tune500BT – Cuffie Wireless Sovraurali – Autonomia 16 ore