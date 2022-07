JBL Tune500BT Cuffie Wireless: l’offerta di Amazon

JBL è una famosa zienda che produce apprezzatissimi altoparlanti e diffusori acustici, comprese le cuffie over-ear, cioè quelle che si poggiano sulle orecchie e le coprono del tutto. Come le JBL Tune500BT, un prodotto entry level dall’ottimo rapporto prezzo/qualità che, adesso, è persino in offerta su Amazon e costa davvero pochissimo.

Le cuffie JBL Tune500BT hanno tutte le caratteristiche per essere il classico prodotto "best buy": marchio affidabilissimo, comodità, bel design e qualità di ascolto molto buona in rapporto al prezzo. Naturalmente con questo paio di cuffie, oltre ad ascoltare la musica, possiamo fare anche chiamate grazie alla presenza del microfono integrato e nascosto, mentre i comandi per il controllo della riproduzione sono posizionati a vista sul padiglione. Inoltre, un’altra caratteristica di questo paio di cuffie è la grande leggerezza: appena 155 grammi, meno di uno smartphone moderno. Infine, ed è una caratteristica non scontata, sono ripiegabili e quindi comodissime da portare con sè.

JBL Tune500BT: caratteristiche tecniche

Le cuffie JBL Tune500BT contano su due driver audio da 32 millimetri, con risposta di frequenza tra 20 Hz e 20 kHz e 32 ohm di impedenza. Grazie alla funzione JBL Pure Bass la riproduzione dei bassi è particolarmente accentuata. Non è presente alcuna forma di ANC, cioè di riduzione attiva del rumore, una funzione comoda quando si usano le cuffie in luoghi molto rumorosi, ma che impatta sulla qualità finale del suono.

Il design è molto pulito ed essenziale, fatto salvo il grosso logo JBL ben visibile anche a distanza, e la possibilità di ripiegare le cuffie ci permette di inserirle anche in piccole borse.

La batteria promette un’autonomia fino a 16 ore di ascolto musicale o di chiamate telefoniche e si ricarica con il cavo in dotazione in circa 2 ore. La connessione con il dispositivo di riproduzione (smartphone, Smart TV, laptop etc etc…), invece, avviene tramite Bluetooth 4.0.

Le cuffie JBL Tune500BT sono compatibili con gli assistenti vocali Google Assistant e Apple Siri e con ogni smartphone, tablet o dispositivo che abbia il Bluetooth, sia con sistema operativo Android che iOS.

JBL Tune500BT: l’offerta Amazon

Le JBL Tune500BT sono dunque delle cuffie a padiglione molto concrete, con pochi fronzoli e tanta sostanza. Il prezzo di listino è già molto buono, pari a 49,99 euro, ma il prezzo attuale grazie all’offerta Amazon lo è ancor di più. Prezzo che varia in base al colore: la versione in colore bianco costa ora 41,90 euro (-8,09 euro, -16%), mentre quella "blu avio" costa ancora meno con un prezzo finale di 31,99 euro (-18 euro, – 36%).

JBL Tune500BT Cuffie Wireless Sovraurali Bluetooth colore Bianco