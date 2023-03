JBL Wave 300 TWS: prezzo tagliato con lo sconto su Amazon

Nel vastissimo mercato delle cuffiette wireless ormai dominano due caratteristiche tecniche, che troviamo su quasi tutti i dispositivi in vendita: il design in-ear con il gommino e la cancellazione attiva del rumore (ANC). C’è una fetta (minoritaria ma agguerrita e competente) di utenti che rifiuta entrambe queste carattristiche: il gommino, perché è scomodo, l’ANC, perché distorce anche solo leggermente l’audio che stiamo ascoltando.

A loro si rivolge JBL con le cuffiette wireless JBL Wave 300 TWS, un prodotto di ottima qualità ma dal prezzo leggermente alto che, grazie allo sconto, diventa perfetto.

JBL Wave 300 TWS – Auricolari semi in-ear

JBL Wave 300 TWS: caratteristiche tecniche

Gli auricolari JBL Wave 300 TWS hanno un design "semi in-ear": si inseriscono nell’orecchio, ma non hanno il gommino che fa quell’effetto "tappo" che molti utenti proprio non riescono a sopportare. All’interno di ogni auricolare c’è un driver di 12 mm, in grado di riprodurre in modo fedele e pulito sia i toni alti che quelli bassi ad un volume massimo di 93 decibel.

Il design è comunque ergonomico e impedisce agli auricolari di scivolare dalle orecchie durante le attività sportive, come la corsa. I comandi touch ci sono e si usano sfiorando le astine, ma ci sono anche i comandi vocali degli assistenti Amazon Alexa e Google Assistant. Questa caratteristica è particolarmente utile mentre si è in movimento e non si può usare comodamente l’app JBL Headphones.

Le JBL Wave 300 TWS non hanno la cancellazione attiva del rumore, cosa che molti amanti della musica preferiscono per mantenere intatto lo spettro sonoro riprodotto. Ci sono, tuttavia, le modalità Talk True e Ambient Aware. La prima serve a far ascoltare all’interolocutore di una chiamata la nostra voce senza rumori di sottofondo, che vengono cancellati via software, la seconda è la modalità trasparenza che ci consente di sentire le voci di chi ci sta parlando.

La batteria della custodia assicura un’autonomia di 26 ore mentre scende a 6 ore per gli auricolari. Con la ricarica rapida, da 10 minuti si guadagna un ora di ascolto mentre la ricarica completa richiede 60 minuti. La connessione allo smartphone avviene tramite Bluetooth 5.2.

JBL Wave 300 TWS: l’offerta Amazon

Gli auricolari JBL Wave 300 TWS hanno un prezzo di listino di 99,99 euro che potrebbe essere considerato un po’ elevato vista l’assenza dell’ANC per la cancellazione del rumore. Ma in realtà il prezzo è corretto, perché JBL è un marchio di ottima qualità e di grande affidabilità, due caratteristiche che influenzano sempre il prezzo finale.

Tuttavia, con l’offerta Amazon attualmente in corso è possibile acquistare gli auricolari JBL Wave 300 TWS ad un prezzo più conveniente, cioè 66,80 euro (-33%, -33,10 euro). Chi ha bisogno di un buon paio di cuffiette wireless, e non ama quelle con il gommino, ha trovato quali comprare.

