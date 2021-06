Jolt: tutto sul nuovo film con Kate Beckinsale su Prime Video

Il 23 luglio è in uscita su Amazon Prime Video un nuovo film d’azione che richiama tensione sin dal titolo: Jolt (scossa in italiano). La bellissima attrice britannica, Kate Beckinsale, è la protagonista di questo film in cui, già dalle prime immagini non mancano patos, azione e vendetta. Il film è scritto da Scott Wascha e diretto da Tanya Wexler.

Kate Beckinsale, dopo la conclusione della miniserie del 2019, The Window si cimenta in questo action movie che ha tanto di thriller, intrighi e alta tensione. Con lei nel cast Laverne Cox, prima persona trasgender a ricevere una nomina agli Emmy per The Orange Black e David Bradley straordinario sia in Harry Potter sia Games of Trones in cui ha interpretato Walder Frey.

La bellezza del cast si compone inoltre di due star di Hollywood d’eccellenza: Susan Sarandon dell’indimenticabile Thelma e Louise e Stanley Tucci, carismatico attore regista di origini italiane, già vincitore di due Golden Globe.

La trama di Jolt

Jolt ha come protagonista Linda, Kate Beckinsale, una bellissima donna a cui non mancano ironia e fascino. Linda custodisce un amaro segreto. Da tempo soffre di un rarissimo disturbo neurologico per il quale le accade di avere dei raptus omicidi che può controllare solo in un modo: dandosi delle scosse elettriche. Da queste, il titolo del film.

E’ imbarazzante per lei questo suo modo d’essere ed è altrettanto difficile vivere in un mondo con questa stravagante patologia. Fatica a entrare in intimità con qualcuno. Linda ha paura di quello che potrebbe accadere se non riuscisse per tempo a collegarsi allo speciale dispositivo a elettrodi che le permette di controllare l’impulso omicida.

Dopo diverso tempo trova un uomo di cui si fida cosi tanto da innamorarsene, per poi, purtroppo, trovarlo assassinato qualche giorno dopo.

La rabbia di Linda

La polizia inevitabilmente la adita come principale sospettata dell’omicidio per via della sua patologia. Lei, bellissima, non ci sta: sofferente e piena di rabbia si mette alla ricerca del responsabile della morte del suo amato. Insomma gli scossoni non mancano nella vita di Linda: da un lato fugge dalla polizia e dall’altro indaga per trovare l’assassino.

Le prime immagini del film vedono una Kate Beckinsale, biondissima e sexy agguerrita che, con la vendetta nel cuore, vuole solo trovare il killer per poi vendicarsi. Ci aspettano 90 minuti di azione in Jolt, dobbiamo solo aspettare l’uscita il 23 luglio su Amazon Prime Video per questa nuova produzione.

