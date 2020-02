Kena Mobile, le migliori tariffe per cambio operatore a febbraio 2020

20 Febbraio 2020 - Tra le offerte migliori per chi cambia operatore a Febbraio 2020 tre delle prime 10 tariffe sono di Kena Mobile. La classifica delle offerte più vantaggiose, secondo il comparatore di SosTariffe.it, sono:

ho. mobile a 5.99 euro

Kena Flash a 5.99 euro

Iliad Giga 50 a 7.99 euro

Ho. mobile a 8.99 euro

Fastweb Mobile a 9.95 euro

Play Power 60 a 11.99 euro

Ho. tutto chiaro a 12.99 euro

Kena a 13.99 euro

ALL-IN Super Power a 14.99 euro

All Digital a 14.99 euro

Le proposte di Kena, che andremmo ad approfondire tra un attimo, prevedono condizioni diverse in base all’operatore di provenienza. Prima però ecco chi è questo gestore e quali sono i vantaggi nel sottoscrivere le sue offerte mobile.

Chi è Kena?

Kena Mobile è l’operatore low cost di TIM, acquistando le sim di questo gestore avrete tariffe molto basse che vi permetteranno di navigare con una delle migliori reti attive in Italia. Gli speed test fatti sulle reti mobili hanno mostrato infatti che TIM nel 2019 ha registrato una velocità media di download in 4 G di 35 Mbit/s.

Con Kena non si potrà accedere alle prestazioni del 4.5G e del 5G di TIM e la velocità di connessione sarà limitata a 30 Mbit/s. In ogni caso in termini di stabilità e di copertura il legame con TIM garantisce un collegamento superiore a quello di altri operatori low cost.

Le proposte di Kena sono semplici, le condizioni sono disponibili sul sito con ogni dettaglio. Ad avere reso molto popolari le offerte del gestore sono stati i ribassi proposti prima di Natale che hanno portato il piano Flash a combinare un canone di circa 6 euro al mese con 70 GB di bundle dati.

Le condizioni dei piani Kena

Ci sono alcuni punti comuni a tutti i piani Kena, si tratta delle condizioni di navigazione extra soglia e quelle relative ai limiti previsti per rientrare nel corretto uso del traffico voce illimitato.

La tariffa associata a ogni piano del gestore è Kena base che prevede:

chiamate verso fissi e nazionali a 0.35 euro al minuto

sms a 0.25 euro

MMS a 1.20 euro

internet a 0.50 euro ogni 50 MB

Per evitare che i clienti incauti si trovino a navigare anche se hanno terminato i GB inclusi nel loro piano l’operatore provvede a bloccare l’accesso alla rete. La sospensione è solo temporanea e gli utenti possono revocarla in ogni momento inviando un sms al 40543711 con la scritta INTERNET ON.

Per i clienti che terminano i GB all’estero il numero a cui mandare il messaggio è il +393505999990.

I vincoli dei bundle senza limiti

Ci sono delle condizioni poste da ciascun gestore mobile per le offerte tutto incluso, Le promozioni con minuti e sms illimitati hanno in realtà dei vincoli sul bundle giornaliero che gli utenti non devono superare. Nel caso di Kena il riferimento a questi limiti di traffico voce e sms sono contenuti nel contratto agli articoli 10 e 11 come riferimento all’uso corretto e in buona fede dei dati e dei minuti dei piani.

I parametri da non superare per gli utenti Kena sono:

traffico giornaliero in uscita non superiore a 250 minuti e/o 100 SMS

traffico mensile uscente non deve superare i 2.000 minuti e/o 1.000 SMS

rapporto tra traffico voce e SMS giornaliero totale in uscita e traffico voce e SMS giornaliero ricevuto non superiore a 3

Offerta Kena Flash

Vediamo quindi quali sono i tre piani e chi può acquistarli. Per gli utenti che chiedono la portabilità da:

Bladna Mobile

BT Italia

Compagnia Italia Mobile

Conad

COOP

Daily Telecom Mobile

Digi Mobil

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Iliad

Intermatica

Lyca Mobile

Mundio

Netvalue

Optima

Poste

Tiscali Italia

Welcome Italia

Il piano Kena Flash a 5.99 euro al mese include chiamate senza limiti verso fissi e mobili nazionali, 70 GB (di cui 4GB disponibili in roaming). In fase di prima attivazione dovrete pagare anche 5 euro per la sim e 4.99 euro per l’avvio del servizio. Non ci sono vincoli contrattuali, ma se non si ricarica la propria scheda per più di 3 mesi e il credito risulta insufficiente al rinnovo dell’offerta la sim sarà disattivata.

L’offerta a 9 euro al mese

La seconda offerta è una promozione da 8.99 euro al mese, ma questo piano riguarda solo coloro che passino a Kena ma attivando un nuovo numero. Inclusi nel canone mensili questi utenti avranno:

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

4 GB da utilizzare in UE

50 GB per navigare in 4G

La velocità di download offerta da Kena è limitata al massimo di 30 Mbit/s e i GB possono anche essere condivisi tramite Hotspot.

Il piano Kena per chi cambia operatore

La promozione a 13.99 euro al mese è infine il pacchetto pensato per nuovi clienti e per chi richieda la portabilità da un operatore tradizionale. Il sovrapprezzo rispetto all’offerta da 8.99 euro è giustificato dal maggiore traffico dati associato al piano:

70 GB per navigare in 4G

4 GB da utilizzare in UE

Chiamate illimitate verso fissi e mobili

Sms illimitati

Attenzione a non restare senza credito

Per tutte le tariffe di Kena è valido il principio del rinnovo a data certa. Dopo le polemiche generate dalle bollette a 28 giorni dello scorso anno, questo sistema garantisce la massima trasparenza per gli utenti.

La riattivazione dell’offerta avverrà sempre nello stesso giorno in cui è avvenuto la prima attivazione. Quindi se avete avviato il piano il 6 del mese il rinnovo avverrà esattamente il 6 del mese successivo. Sarete così coperti per 365 giorni l’anno.

Il giorno del rinnovo è importante che il credito residuo sia sufficiente, altrimenti se trascorrono più di 4 ore il vostro piano non si riattiverà e vi saranno applicati i costi previsti da Kena Base.

I costi extra, i servizi aggiuntivi e numeri utili

Per usufruire di alcuni servizi sarà necessario pagare dei piccoli extra. L’operatore low cost non fornisce, ad esempio, un servizio di segreteria telefonica gratuito. Per ascoltare i messaggi in casella dovrete pagare 0.35 euro al minuto. Così come per utilizzare gli sms informativi sui servizi bancari sarà applicato un costo di 0.25 euro a sms. In entrambi i casi non sarà possibile usare i servizi qualora il conto del telefono sia a zero.

Un servizio che il gestore non fornisce in automatico è il blocco delle numerazioni a pagamento, come l’199 o l’899 (e altri). Per procedere a questa operazione si dovrà contattare il Servizio clienti al 181 e chiedere espressamente l’esclusione delle chiamate dai numeri speciali. Una volta fatto potrete sbloccare i numeri a pagamento quando vorrete ricontattando il Servizio clienti.

I numeri per chiedere assistenza o ottenere informazioni dagli operatori Kena sono: