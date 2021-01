Kena, Very o Iliad: guida alla scelta delle offerte mobile di Gennaio 2021

Le offerte mobile disponibili nel 2021 sono davvero tante e, spesso, sono anche molto simili tra loro: si tratta nella maggior parte dei casi di offerte tutto compreso, che prevedono un bundle di minuti, messaggi e Giga a un costo inferiore ai 10 euro al mese.

Ci sono alcuni fattori che possono fare la differenza e influenzare la scelta finale di una promozione dedicata al mobile: in questa guida cercheremo di metterli in evidenza partendo dall’analisi delle offerte mobile di tre operatori.

Due sono degli MVNO, ovvero degli operatori virtuali, e sono Kena Mobile e Very Mobile. Il terzo, invece, è un operatore tradizionale (chiamato in gergo MNO), ed è Iliad. Ecco quali sono i vantaggi e le differenze esistenti all’interno delle loro promozioni.

Le offerte mobile di Kena Mobile

Kena Mobile è l’operatore virtuale di TIM: le sue offerte mobile possono essere attivate direttamente online e prevedono la consegna gratuita della SIM. Le promozioni variano in relazione ad alcuni parametri.

Per esempio, l’offerta più conveniente tra quelle disponibili è riservata ai nuovi numeri e ha un costo di 7,99 euro al mese. Comprende 50 Giga per navigare in 4G alla velocità di 30 Mbps e minuti e SMS illimitati.

Al costo di 12,99 euro al mese troviamo un’altra promozione, riservata non solo ai nuovi numeri ma anche a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore, mantenendo il vecchio numero di telefono. La tariffa comprende 70 Giga, minuti e messaggi illimitati. Le due promozioni appena citate non prevedono costi né per la SIM né per la loro attivazione.

Kena Mobile mette a disposizione altre due offerte:

la prima ha un costo di 9,99 euro al mese ed è riservata ai clienti Iliad, PosteMobile, LycaMobile e altri MVNO. Comprende 100 Giga e minuti e SMS illimitati. Non prevede costi di attivazione né per l’acquisto della nuova SIM;

e altri MVNO. Comprende 100 Giga e minuti e SMS illimitati. Non prevede costi di attivazione né per l’acquisto della nuova SIM; la seconda è una promozione solo Internet riservata ai nuovi numeri: ha un costo di 11,99 euro al mese e comprende 100 Giga. La SIM sarà consegnata a casa gratuitamente, mentre si dovrà sostenere un contributo di attivazione pari a 9,99 euro un tantum.

Le offerte mobile di Very Mobile

Le offerte di Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE, partono dal prezzo di 4,99 euro al mese: la tariffa in questione prevede 30 Giga di Internet, oltre che minuti e messaggi illimitati. La particolarità di questa promozione è che non è per tutti: possono infatti attivarla a un costo così basso soltanto i clienti che passano da PosteMobile, CoopVoce e Fastweb.

Il primo mese è gratuito ed è previsto un contributo pari a 5 euro per la nuova SIM. I clienti Vodafone, TIM, Kena Mobile e altri non inclusi nell’offerta appena illustrata dovranno pagare invece un canone di 11,99 euro al mese per la sua attivazione.

Gli stessi utenti avranno la possibilità di attivare un’altra promozione, disponibile al costo di 6,99 euro (+ 5 euro per la SIM) la quale prevede:

100 Giga in 4G alla velocità massima di 30 Mbps;

minuti illimitati;

SMS illimitati.

La stessa promozione è disponibile anche per i nuovi numeri al costo di 7,99 euro al mese (+ 5 euro per la nuova SIM Very).

Le offerte mobile di Iliad

La proposta di Iliad è leggermente più variegata rispetto a quella messa in campo da Kena Mobile e Very Mobile in quanto le offerte sono state modellate sulla base di un possibile target di riferimento.

Si annoverano infatti:

una promozione solo voce , che si rivolge a chi vuole soltanto chiamare;

, che si rivolge a chi vuole soltanto chiamare; una promozione di tipo all inclusive , che ha un costo davvero molto competitivo;

, che ha un costo davvero molto competitivo; una promozione che permette di sfruttare la tecnologia di tipo 5G.

La prima promozione si chiama Iliad Voce: ha un costo di 4,99 euro al mese e include minuti e messaggi illimitati e 40 Mega di Internet-

La seconda promozione, Iliad Giga 50, ha un costo di 7,99 euro al mese e comprende:

50 Giga per navigare in 4G/4G+;

minuti illimitati;

messaggi illimitati.

In alternativa è disponibile anche la versione da 6,99 euro al mese, ovvero Iliad Giga 40, che include 40 Giga, minuti illimitati e messaggi illimitati.

Iliad Giga 70, invece, è la promozione con la quale si avrà la possibilità di sfruttare la potenza della rete 5G. Ha un costo fisso mensile di 9,99 euro e comprende:

70 Giga di Internet;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati.

L’offerta sulle chiamate e i minuti è valida anche in Europa, mentre per quanto riguarda i Giga nel caso di Iliad Voce si avranno a disposizione 40 Mega, mentre:

con Iliad Giga 40 e Giga 50 si avranno a disposizione 4 Giga;

con Iliad Giga 70 si potrà navigare in roaming con 6 Giga al mese.

Le opzioni Iliad di tipo all inclusive prevedono anche, incluso nel costo mensile, le chiamate verso diverse destinazioni estere, sia per i numeri fissi sia per quelli mobili. Con Iliad si dovrà pagare un costo per la nuova SIM pari a 9,99 euro, mentre non sono previsti contributi di attivazione.

La differenza tra le offerte mobile di Iliad con quelle di Kena e Very

Come specificato all’inizio di questa guida, in apparenza le offerte mobile proposte da Iliad, Kena Mobile e Very Mobile possono sembrare davvero molto simili. In realtà non è affatto così e le motivazioni sono diverse.

La prima è data dal fatto che con i due operatori virtuali si risparmia veramente soltanto nei casi in cui si scelga di attivare un nuovo numero, oppure se si è clienti di determinati operatori (di solito, di altri MVNO). La proposta di Iliad, invece, è aperta a tutti e non prevede alcuna distinzione di prezzo o di servizio per i nuovi numeri o i numeri che effettuano la portabilità.

Un altro fattore di non poca rilevanza da tenere in considerazione è la velocità di rete. Se in termini di copertura, infatti, i 3 operatori sono praticamente alla pari, lo stesso non si può dire per la velocità di navigazione.

Kena e Very sono in grado di raggiungere le velocità massime di 30 Mega, sia un download sia in upload. Di contro, con Iliad, che non a caso è il quarto operatore di telefonia mobile in Italia, si naviga alla velocità di 390 Mbps in download e 50 Mbps in upload (senza contare, ovviamente, l’offerta di tipo 5G).