Kindle, offerta imperdibile per Natale a un prezzo mini

Siete alla ricerca di attività rilassanti per le vacanze natalizie? La lettura è sicuramente una di queste. Immaginate, infatti, di trascorrere interi pomeriggi (magari davanti a un caldo camino acceso) leggendo l’ultimo romanzo del vostro autore preferito, mentre sorseggiate un tè o una cioccolata calda. Esiste qualcosa di più rilassante? Probabilmente no.

E se a questo quadro già idilliaco aggiungete anche un Kindle da 6 pollici, leggero e con schermo e-paper per non stancare la vista, la situazione non farà che migliorare. Il piccolo e-reader si trova infatti in offerta su Amazon, con uno sconto che fa scendere il prezzo quasi al minimo storico: una promozione che difficilmente tornerà a ripetersi molto presto.

I lettori e-book di Amazon non sono l’unica offerta presente oggi sulla piattaforma di commercio elettronico di Jeff Bezos. Per restare sempre aggiornati sulle offerte top di Amazon su smartphone, smartwatch, smart TV e altri dispositivi hi-tech iscrivetevi al canale Telegram di Libero Tecnologia cliccando qui.

Kindle 6 pollici, caratteristiche e funzionalità

Nonostante sia la versione più economica tra i lettori di ebook del colosso del commercio elettronico, il Kindle da 6 pollici con luce frontale integrata ha caratteristiche tecniche degne di nota. A partire dallo schermo antiriflesso da 6 pollici in e-paper e con risoluzione da 167 ppi, che permetterà di leggere i vostri romanzi e riviste preferite senza dovervi preoccupare dei riflessi della luce diretta. E, nel caso vogliate leggere prima di andare a dormire, potrete accendere la luce frontale e terminare il capitolo (o l’articolo) senza disturbare chi si trova in stanza con voi.

Grazie alla connettività Wi-Fi potrete connettervi al Kindle Store e navigare tra le migliaia e migliaia di titoli a disposizione. Utilizzando un account Prime per sincronizzare la vostra libreria online, poi, avrete accesso a Prime Reading, con centinaia di titoli gratuiti da scaricare sul vostro lettore di e-book. Nel caso non abbiate ancora un account Prime, iscrivendovi da questo link avrete 30 giorni di abbonamento gratis e potrete disdire in qualunque momento, senza obblighi di sorta.

La memoria interna da 8 gigabyte, comunque, consente di archiviare sul dispositivo migliaia di titoli, così da poter avere sempre con voi la vostra bibilioteca digitale. La batteria a lunga durata, infine, assicura settimane e settimane di lettura con singola carica: potrete tranquillamente partire per una vacanza senza timore di restare senza i vostri libri preferiti.

Kindle 6 pollici in offerta su Amazon: sconto e prezzo

Il Kindle da 6 pollici con luce frontale integrata è in offerta su Amazon a 69,99 euro, con uno sconto del 13% sul prezzo di listino. Grazie al “Paga a rate con Amazon", potrete scegliere anche di acquistarlo in 5 rate mensili da 14 euro senza interessi. Se, invece, siete alla ricerca di un e-reader più “performante", potete scegliere il Kindle Paperwhite con display da 6,8 pollici: lo sconto di 20 euro sul di listino lo fa arrivare quasi al prezzo più basso di sempre.

Kindle 6 pollici con luce frontale integrata

Kindle Paperwhite con schermo da 6,8 pollici