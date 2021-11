Kindle in offerta per il Black Friday con lo sconto del 20%

Tra le offerte top del Black Friday di Amazon di certo non poteva mancare il dispositivo che, in qualche modo, ha inaugurato il cammino del gigante dell’ecommerce nel mondo dell’elettronica. Tra le migliaia di promozioni disponibili sul sito, infatti, spicca per convenienza quella del Kindle da 6 pollici, il più piccolo dei lettori di e-book dell’azienza di Jeff Bezos.

Compatto e maneggevole (si regge – e legge – senza alcun problema anche con una sola mano) il Kindle è uno dei prodotti più noti e desiderati tra i dispositivi Amazon in offerta per il Black Friday 2021. Per tutta la prossima settimana sarà infatti possibile acquistarlo a uno dei prezzi più bassi di sempre, insieme a decine di altre offerte. Se non vuoi perderne nemmeno una, iscriviti al canale Telegram di Libero Tecnologia e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti sulle migliori offerte hi-tech.

Kindle da 6 pollici con luce frontale integrata: caratteristiche e funzionalità

Piccolo ed essenziale, il Kindle in offerta per il Black Friday 2021 è perfetto per chi cerca un e-reader senza troppi fronzoli. Dotato di uno schermo e-paper di 6 pollici, consente di leggere libri e riviste anche sotto la luce diretta del sole. Lo schermo, infatti, non creerà riflessi o altri strani effetti ottici, permettendo di godersi la propria lettura preferita ovunque, anche all’aperto. La luce frontale con luminosità regolabile, invece, permette di leggere anche se ci si trova al buio o in penombra.

La connettività Wi-Fi consente di acquistare e scaricare libri o riviste direttamente dallo store di Amazon senza doversi preoccupare della durata della batteria. La tecnologia e-paper consente infatti di consumare pochissima carica e la batteria è in grado di durare divere settimane senza che ci sia bisogno di collegare il Kindle a una presa di corrente.

Gli iscritti a Prime hanno inoltre accesso a un’ampissima selezione di libri, giornali e riviste scaricabili gratuitamente sul proprio lettore ebook. Nel caso in cui, però, non si volesse proprio alcun limite (o quasi) di lettura, la soluzione ideale è abbonarsi a Kindle Unlimited, il servizio in abbonamento che dà la possibilità di scaricare oltre 1 milione di libri sul proprio dispositivo senza bisogno di acquistarli. Abbonandosi da questo link si avranno due mesi di lettura completamente gratuiti.

Kindle con luce frontale integrata in offerta: prezzo e sconto

L’e-reader Amazon è, senza ombra di dubbio, una delle offerte top della settimana del Black Friday promossa dal colosso del commercio elettronico. Il Kindle è disponibile a 59,99 euro (nella versione con pubblicità), scontato del 20% rispetto al prezzo di listino di 79,99 euro. Non solo: il Kindle con luce frontale integrata può essere acquistato anche a rate senza interessi e senza spese di istruttoria. In fase di acquisto sarà sufficiente scegliere il pagamento in 5 rate offerto da Amazon e seguire la procedura a schermo.

Kindle con luce frontale integrata colore nero

Kindle con luce frontale integrata colore bianco