Kindle, con l’offerta di oggi è il regalo perfetto per San Valentino

Amazon ci ha abituato a grandi offerte nei giorni e settimane che precedono eventi o feste particolari. E anche per San Valentino non si è voluta smentire, lanciando delle promozioni sui suoi prodotti più amati e venduti. Oltre al Fire TV Stick di cui vi abbiamo già parlato, troviamo in offerta anche il Kindle, il lettore e-book che permette di avere l’accesso a un numero di libri e riviste praticamente infinito. Per la Festa degli Innamorati sono ben tre i modelli in offerta: il Kindle “base" (costa 64,99€), il Kindle Paperwhite e anche il Kindle Paperwhite Signature Edition. Per tutte e tre le versioni lo sconto si aggira sul 20% e c’è la possibilità di pagarli anche a rate a tasso zero.

Tra il Kindle “base" e il Kindle Paprwhite ci sono alcune differenze, soprattutto a livello di caratteristiche. Il Paperwhite costando un po’ di più (la differenza è quasi di 50€), ha uno schermo più grande, con una maggior risoluzione ed è anche impermeabile, tanto da poterlo utilizzare al mare o in piscina l’estate. La Signature Edition, invece, ha un po’ più memoria e la ricarica wireless. Si tratta in ogni caso di tre modelli affidabili e soprattutto con una batteria che dura diverse settimane. Se il vostro partner ha la passione per la lettura, il Kindle è il miglior regalo per San Valentino 2022.

Kindle: le caratteristiche

Quale modello scegliere tra il Kindle e il Kindle Paperwhite? La risposta è molto semplice: dipende da cosa si sta cercando e da quanto si vuole spendere.

Il Kindle “base" ha uno schermo con una risoluzione da 167ppi e una luce frontale regolabile che permette di leggere senza affaticare la vista anche in condizioni di scarsa luminosità (ad esempio la sera a letto). L’e-reader permette di sottolineare i passaggi più importanti, di prendere delle note e scrivere degli appunti. La batteria, come su tutti i Kindle, ha una durata di diverse settimane.

Il Kindle Paperwhite è migliore sotto molti punti di vista. Lo schermo è da 6,8" con una risoluzione da 300ppi che non affatica gli occhi. Inoltre, la tonalità della luce può essere regolata da bianco ad ambra. Il lettore e-book è impermeabile e ha una memoria interna di 8GB dove poter salvare migliaia di libri e riviste. Grazie alla certificazione IPX8 lo si può utilizzare anche in spiaggia o in piscina. Il Kindle Paperwhite Signature Edition, invece, ha più memoria (32GB) e anche la ricarica wireless. Su entrambi i modelli la batteria dura tranquillamente più di un mese, anche con un uso intenso. Infine, si hanno anche 3 mesi di abbonamento gratuito a Kindle Unlimited, con accesso illimitato a migliaia di libri, riviste e giornali.

Il Kindle e il Kindle Paperwhite “base" sono nella versione “con pubblicità": viene mostrato un salvaschermo sponsorizzato quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby.

Kindle in offerta su Amazon: prezzo e sconto

Per la Festa degli Innamorati il Kindle è uno dei migliori regali che potete fare ai vostri partner. E oggi lo trovate anche in offerta a un prezzo davvero interessante. Il modello base ha un prezzo di 64,99€, il 19% in meno rispetto a quello di lancio. Se si vuole optare per un modello più performante c’è il Kindle Paperwhite a 109,99€, il 21% in meno rispetto a quello di lancio, oppure il Kindle Paperwhite Signature Edition a 159,99€, con uno sconto del 16%. Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di pagare in 5 rate a tasso zero. Per il reso ci sono le due classiche settimane di tempo.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle Paperwhite Signature Edition