Kindle, con l’offerta di Prima vera costa pochissimo: minimo storico

Tra i prodotti a marchio Amazon, il Kindle è sicuramente uno dei più famosi, al pari del Fire TV Stick e dello smart speaker Echo. Con le offerte di Primavera ritroviamo l’e-reader in offerta a un prezzo molto interessante, il più basso di sempre sulla piattaforma di e-commerce: 54,99€. Lo sconto è di ben il 31%, molto elevato se teniamo conto del fatto che il Kindle (nella versione base) è già di per sé un prodotto economico e alla portata di molti. Inoltre, Amazon offre anche la possibilità di pagarlo in 5 rate a tasso zero.

Il Kindle in offerta è l’ultima versione lanciata, che si discosta leggermente da quelle passate. Lo schermo ha una risoluzione più alta e c’è una luce frontale che ci permette di leggere anche in condizioni di scarsa luminosità. Per chi, invece, vuole un modello un po’ più performante, trova sempre in super offerta anche gli altri due modelli del Kindle: il Paperwhite e l’Oasis. In questo caso la spesa supera i 100€, ma lo sconto si aggira comunque sul 20-25%. In molti si staranno chiedendo quale Kindle scegliere, e la risposta non è semplice. Molto dipende dall’utilizzo che se ne deve fare e anche dalle disponibilità economiche. Per testare il prodotto, la versione base del Kindle è sicuramente la più adatta (soprattutto a questo prezzo).

Su Telegram abbiamo lanciato due canali dedicati alle migliori offerte del giorno: “Canale offerte tecnologia" e “offerteDcasa". Per iscriverti gratuitamente basta cliccare su uno dei due link presenti qui in basso.

Canale offerte tecnologia -> Clicca qui

OfferteDcasa -> Clicca qui

Kindle: caratteristiche e funzionalità

Il Kindle può essere definito benissimo il re degli “e-reader". Per il mondo degli e-book è sicuramente il dispositivo più utilizzato e grazie al supporto di un negozio digitale come quello di Amazon, trovare il libro che si vuole leggere è veramente semplice. Inoltre, tutti i clienti Prime hanno l’accesso illimitato a un’ampissima selezione di libri e riviste.

I tre modelli oggi in offerta differiscono soprattutto per la qualità e la grandezza dello schermo. Il Kindle “base" ha un display antiriflesso da 167ppi con anche una luce frontale che aiuta a leggere al buio o nelle situazioni più complicate. Il Kindle Paperwhite, invece, ha uno schermo da 6,8" da 300 ppi per leggere come sulla carta stampata anche sotto al sole. La tonalità della luce può essere regolata. Questa nuova versione del Paperwhite ha anche una batteria con un’autonomia maggiore e un processore più rapido nel girare le pagine. E, infine, è anche impermeabile, quindi può essere utilizzato al mare o in piscina.

Il Kindle Oasis è il modello top di gamma, come l’iPhone per gli smartphone. Ha uno schermo più grande (da sette pollici) e un design leggermente differente, più ergonomico e pensato appositamente per tenere il lettore e-reader con una sola mano. Ha una memoria interna da 8GB che permette di salvare centinaia di libri. Si connette anche a Internet grazie al Wi-Fi.

Kindle in offerta al minimo storico: prezzo e sconto

Un Kindle per ogni esigenza. Con le offerte di Primavera troviamo le tre versioni del Kindle in offerta, e come abbiamo appena visto le differenze e le caratteristiche sono abbastanza differenti. Ogni modello ha le sue peculiarità e la scelta deve avvenire in base a due fattori: i soldi che si vogliono spendere per un e-reader e quanto lo si utilizza. Ecco qui uno specchietto riassuntivo con il prezzo e lo sconto di ogni Kindle.

Kindle “base": 54,99€ invece di 79,99® (sconto del 31%)

Kindle Paperwhite: 104,99€ invece di 139,99€

Kindle Oasis: 199,99€ invece di 249,99€

Per tutti e tre i modelli c’è la possibilità di pagarli in 5 rate a tasso zero. La consegna avviene nel giro di pochissimi giorni e per il reso c’è a disposizione un mese di tempo.

Ci sono anche delle promozioni extra. Chi acquista un Kindle Paperwhite ha tre mesi di abbonamento a Kindle Unlimited e l’accesso a milioni di libri gratis.

Kindle

Kindle Paperwhite

Kindle