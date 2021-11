Kindle Paperwhite, oggi in offerta a metà prezzo

Tra le tante offerte dell’Early Black Friday, l’evento che anticipa il Black Friday vero e proprio del 26 novembre, c’è spazio anche per il Kindle Paperwhite, l’e-reader di Amazon, considerato da molti uno dei migliori del mercato. Per l’occasione il sito di e-commerce ha pensato a un’offerta davvero speciale, scontando il Kindle Paperwhite del 44% e portando il prezzo a 89,99€, il minimo storico per quanto riguarda l’e-reader.

Il modello in offerta è il Kindle Paperwhite di decima generazione con connettività Wi-FI, memoria interna da 32GB e con pubblicità. Cosa vuol dire modello "con pubblicità"? Molto semplice, quando il lettore e-book è in stand-by, sullo schermo vengono mostrate delle pubblicità. Per gli appassionati di libri c’è un’ulteriore promozione: il primo mese di abbonamento al servizio Kindle Unlimited è gratuito. Per chi non lo sapesse Kindle Unlimited è una sorta di Amazon Prime Video dei libri: tutti quelli disponibili in vendita su Amazon possono essere letti senza sborsare un euro. Dopo il primo mese gratuito il servizio costa 9,99 euro ogni trenta giorni.

Kindle Paperwhite decima generazione: le caratteristiche

Il Kindle Paperwhite è sicuramente uno dei dispositivi di punta di Amazon e anche tra i più amati. Disponibile oramai in diverse versioni, il Paperwhite è probabilmente il modello che più si adatta all’utente medio. Ha un display abbastanza ampio (6 pollici) da 300ppi per leggere come se fosse carta stampata e senza riflessi, anche sotto la luce del sole. L’e-reader di Amazon, inoltre, è resistente all’acqua (certificazione IPX8) e lo si può utilizzare sia al mare, sia in piscina. Il modello in offerta ha una memoria interna da 32GB che permette di ospitare centinaia di libri e riviste. La connettività è solamente Wi-Fi e come già detto è nella configurazione "con pubblicità". L’autonomia è stata sempre una delle caratteristiche migliori dei Kindle Paperwhite: con una singola ricarica si può andare avanti anche più di un mese.

Il lettore di e-book permette all’utente anche di personalizzare la lettura dei libri cambiando il font, le dimensioni del carattere e di sottolineare passaggi particolarmente interessanti lasciando delle note personali. Inoltre con la funzione Whispersync si può iniziare a leggere un e-book dal lettore e-reader, continuare sull’app dello smartphone, tornare all’-reader senza perdere mai il punto.

Kindle Paperwhite e Kindle Unlimited: sconto Black Friday 2021

La promozione del Kindle Paperwhite per l’Early Black Friday è molto interessante. Il lettore è in offerta a 89,99€, il 44% in meno rispetto al prezzo consigliato. Ma non si tratta dell’unica promozione disponibile per il Kindle Paperwhite: infatti Amazon ha pensato anche a un bundle che comprende anche un’utile custodia. In questo caso il prezzo è di 108,98€, con un risparmio di 71€ rispetto all’acquisto separato. Il Kindle Paperwhite è acquistabile anche a rate a tasso zero. Il servizio viene offerto direttamente da Amazon: 5 rate a 18€ mensili (l’opzione può essere attivata direttamente sulla pagina del prodotto).

Inoltre, come detto in precedenza, c’è anche la possibilità di attivare gratuitamente per il primo mese il servizio Kindle Unlimited che permette di accedere senza limiti a tutta la libreria di Amazon, composta da più di 150.000 libri in italiano (5,5 milioni in totale).

Kindle Pperwhite

Kindle Paperwhite + Custodia Amazon in tessuto Blu

Per restare sempre aggiornato sulle offerte Black Friday 2021, clicca qui e iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram.