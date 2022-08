Kindle Paperwhite: offerta imperdibile per il Back to School

A poche settimane dal back to school, il rientro a scuola, in ogni famiglia riparte il rito del controllo degli zaini e del materiale scolastico usato dagli studenti fino allo scorso giugno. Tra i tanti strumenti utili allo studio che saranno aggiunti, oltre ai nuovi libri scolastici e materiale di cancelleria, si fanno strada anche molti dispositivi elettronici che aiutano a gestire il carico di studio ma anche utili per i momenti di pausa.

Dai tablet agli e-book reader, ossia i lettori di libri digitali, i nuovi tool elettronici compaiono negli zaini dei ragazzi, poiché la didattica sta diventando sempre più digitalizzata e interattiva. Tra i tanti prodotti disponibili, sicuramente il Kindle Paperwhite è uno dei dispositivi che maggiormente si presta a fornire il supporto alla lettura di libri (ma anche di fumetti e Manga). Kindle è un lettore di libri digitale prodotto dalla stessa Amazon e che rientra nel circuito di abbonamento al servizio Kindle Unlimited, ossia la libreria di nuovi titoli, che nel caso dell’offerta Amazon viene proposto gratuitamente per tre mesi e non più per un mese, con l’acquisto dell’e-reader Kindle Paperwhite 8 GB, che è anche in sconto per farci risparmiare un bel po’ in occasione del rientro a scuola.

Kindle Paperwhite display 6,8 pollici e 8 GB di memoria – Versione con pubblicità

Kindle Paperwhite: caratteristiche tecniche

Il punto di forza del Kindle Paperwhite, presentato nell’autunno del 2021 e che può memorizzare fino a 8 GB di testi, è il display da 6,8 pollici, che è stato dotato sulla superficie di un trattamento anti-riflesso.

Ciò significa che il lettore di e-book può essere usato anche sotto la luce diretta del sole, senza per questo perdere la facilità di lettura, grazie anche alla presenza di 17 LED e al controllo del colore della pagina che può passare da bianco a giallo ambra. Difatti, lo schermo da 300 ppi è stato progettato per riuscire a regolare la tonalità della retroilluminazione.

Le cornici misurano 10,2 mm e dunque offrono maggiore spazio alla lettura mentre la batteria offre un’autonomia di 10 settimane con una sola ricarica.

Il Kindle Paperwhite è certificato IPX8 dunque resiste all’umidità e schizzi accidentali di liquidi.

Kindle Paperwhite: l’offerta Amazon

L’offerta su Amazon del Kindle Paperwhite, che ricordiamo include anche tre mesi di abbonamento gratuito ai servizi Kindle Unlimited (una biblioteca di oltre 1 milione di titoli) riguarda la versione con pubblicità ma non è un grosso limite: quando il dispositivo ha lo schermo bloccato o è in standby compaiono annunci sponsorizzati.

Il prezzo di listino del Kindle Paperwhite è di 139,99 euro ma grazie all’offerta Amazon è possibile pagare l’e-book reader 109,99 euro (-21%, -30 euro) e compatibile con acquisti con carta docente o il bonus studenti.

