Il kit telo + proiettore per i film all'aria aperta è in offerta

L’estate è la stagione migliore per godere di film all’aperto in compagnia degli amici. E senza allontanarsi da casa. Infatti, grazie al proiettore portatile Akiyo 2022 Full HD abbinato allo schermo motorizzato Homcom otteniamo una soluzione da esterno utile per proiettare ogni tipologia di video. Inoltre, questa attrezzatura ce la ritroveremo anche in inverno, pronta da usare per vedere film e serie TV in casa comodamente su una grande superficie.

Ma per tornare alla vocazione del proiettore Akiyo e del telo Homcom a essere gli animatori delle feste in terrazza o in giardino, ricordiamo che questa attrezzatura è adatta per proiettare film, serie TV e video musicali dal tramonto in poi. Infatti, il proiettore Akiyo grazie ai 8.500 lumen permette di vedere bene le immagini anche quando la luminosità esterna è elevata. Inoltre copre un’ampiezza che va dai 40 ai 240 pollici. Lo schermo Homcom, invece può essere srotolato e arrotolato scegliendo così la dimensione giusta per la proiezione. Infine, sia il proiettore Akiyo, sia lo schermo Homcom oggi sono in offerta su Amazon e grazie allo sconto consentono di acquistare a un prezzo conveniente una coppia di dispositivi utili per realizzare un angolo video sul terrazzo, nel giardino di casa o al coperto.

Proiettore portatile Akiyo Full 2022

Il proiettore Akiyo Full HD ha una risoluzione di 1.920×1.080 pixel e una luminosità di 8.500 lumen. Può essere utilizzato con teli di diversa misura, perché può proiettare le immagini su uno schermo da dai 40 ai 240 pollici da una distanza di 1,5-3 m.

E’ dotato di connessione WiFi a 2,4 e 5 GHz, Bluetooth 5.0 (anche per lo streaming audio). E’ possibile connetterno a smartphone e tablet, iPhone e iPad, laptop, lettori DVD, console gioco e tramite questi dispositivi può essere usato anche per guardare i contenuti di Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ o qualsiasi altra piattaforma online.

Il proiettore Akiyo ha un prezzo di listino di 159,99 euro ma oggi è in offerta su Amazon al prezzo scontato di 112,31 euro (-47,68 euro, -30%).

Proiettore Akiyo Full HDno-description 🔝[Connessione WiFi 5G e USB cablata] Questo proiettore WiFi supporta la connessione dual-band WiFi 2.4/5G con il tuo telefono/tablet/PC Windows 10, non è necessario acquistare adattatori aggiuntivi per collegare il telefono. Supporta il Wi-Fi 5G, il Wi-Fi più veloce e fluido di sempre. Divertiti con giochi/film senza lag o lag; Include anche una connessione via cavo USB aggiornata, adatta per l'uso quando la rete è inadeguata. (Aggiornamento dopo il 15 luglio 2022)

🔊[Connessione Bluetooth e stereo Hi-Fi] Il mini proiettore WiFi ha un sistema Bluetooth 5.0 integrato, che consente di collegare in modalità wireless altoparlanti Bluetooth o cuffie Bluetooth (il Bluetooth non può trasferire video/immagini). Inoltre, i doppi altoparlanti stereo da 5 W integrati con sistema audio SRS offrono un eccellente suono stereo Hi-Fi. Inoltre, il sistema di cancellazione del rumore migliorato riduce il rumore percepibile del proiettore fino al 50%.

🎞️[Full HD 1080P e grande schermo] Il proiettore Full HD di AKIYO ha una risoluzione incorporata di 1920 * 1080, emette 8500 lumen, utilizza una lente in vetro a 5 strati altamente riflettente, ha un'eccellente trasmissione della luce e una riduzione del 60%. NTCS, che riduce la perdita di luminosità/saturazione del colore e la qualità dell'immagine è superiore del 20% rispetto alla media del mercato. Supporta uno schermo da 40''-300'' a una distanza di 1,5-3 m, permettendoti di goderti le serate al cinema.

🥰[Custodia portatile e facile da usare] ​​Il mini proiettore WIFI supporta la correzione trapezoidale del ± 20% e può regolare le dimensioni dello schermo (100% ~ 75%) senza spostare il proiettore. Il menu aggiornato fornisce chiare istruzioni per l'uso. Dotato di una custodia per il trasporto AKIYO personalizzata e supporto tecnico a vita. In caso di domande sul proiettore, contattare il nostro servizio post-vendita tramite l'e-mail elencata nel manuale utente.

❣️[Compatibile con più dispositivi] Porte HDMI, USB*2, AV e audio. Compatibile con smartphone, iPad, TV Stick, laptop, lettori DVD, dispositivi di gioco, unità USB e altoparlanti. (Netflix/Amazon Prime/Disney non supporta la proiezione wireless sui telefoni cellulari, puoi collegarti a un fire stick o a un computer per guardarlo.) Non supporta Dolby Audio. Supporta anteriore, posteriore, a soffitto, treppiede e altri metodi di montaggio.

Schermo motorizzato Homcom

Lo schermo Homcom arrotolabile e motorizzato misura 244×183 cm , quindi può essere usato per proiezioni fino a 120 pollici in formato 4:3, 16:9 o 21:9. La comodità è data dalla presenza del telecomando che consente di arrotolare e srotolare il telo velocemente, scegliendo di volta in volta.

Lo schermo homcom ha un prezzo di listino di 162,95 euro ma è in offerta su Amazon a 118,36 euro (-44,49, -27%).

HOMCOM Schermo di Proiezione Motorizzatono-description PER L'UFFICIO: Questo schermo per proiettore è perfetto per fare presentazioni professionali in ufficio, in azienda...o per trasformare il tuo soggiorno in un cinema.

IMMAGINI DEFINITE: Il telo dello schermo di proiezione è realizzato in tessuto a rete bianco per offrirti un'elevata qualità dell'immagine.

CON RADIOCOMANDO: Il telo di questo schermo per proiettori è scende e risale con radiocomando a distanza fino a 30m.

MOTORIZZATO: La spina corrispondente allo standard europeo - Di alta qualità, con certificato VDE.

DETTAGLI TECNICI: Schermo per proiettori da 120" in tessuto a rete, plastica, metallo - Lunghezza della custodia metallica: 264.8cm.