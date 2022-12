Vacanze di Natale sicure con le videocamere WiFi in sconto

Le tanto attese ferie per le festività di Natale e Capodanno si avvicinano e ciò vuol dire che usciremo tutti di casa più spesso, per andare a fare shopping, per andare a trovare amici e parenti o, addirittura, per fare qualche giorno fuori casa per le vacanze. Questo può rappresentare un rischio, poiché i topi d’appartamento sono sempre in agguato e sanno che questo periodo è l’ideale per compiere scassi e furti.

Per sorvegliare l’abitazione (ma anche l’ufficio) durante le ferie è possibile installare delle ottime videocamere che vigilano senza sosta sui nostri beni, inviando notifiche in presenza di movimenti sospetti o se sconosciuti entrano nell’area sorvegliata. Videocamere come quelle del kit TP-Link Tapo C420S2, formato da due dispositivi di ripresa e un hub di controllo WiFi, che è al momento in offerta su Amazon e ha un prezzo molto allettante, grazie al forte sconto.

TP-Link Tapo C420S2 – Kit 2 videocamere 2K e hub di controllo

TP-Link Tapo C420S2: caratteristiche tecniche

Il kit TP-Link Tapo C420S2 è composto da due telecamere e dallo smart hub H200. Entrambe le telecamere hanno un sensore da un terzo di pollice con risoluzione 2K (2.560×1.440 pixel) e visione notturna a infrarossi e sono dotate di una batteria che assicura una durata di circa 180 giorni. Sono anche da esterno, con certificazione IP65.

L’hub H200 ha lo slot per la scheda MicroSD da 256 GB (non inclusa nella confezione) che permette l’archiviazione delle immagini, ma le riprese possono anche essere salvate in cloud grazie al servizio Tapo Care (previo abbonamento).

L’app prmette anche di gestire da remoto le videocamere, che possono essere connesse tramite al WiFi all’hub (che ha anche la connessione LAN cablata). Una volta terminate le connessioni è possibile vedere da smartphone e tablet le riprese in tempo reale e persino comunicare con chi viene ripreso perché le videocamere sono dotate di microfono e speaker.

Possiamo, ad esempio, comunicare con un corriere che è davanti la nostra porta anche se noi siamo in ufficio. Ma possiamo anche "far paura" ad un eventuale ladro se vediamo che si è introdotto in casa.

Il sistema di notifiche è invece basato sulla funzione Smart AI che riconosce e identifica persone, veicoli o animali domestici ed è possibile limitare la zona di rilevamento ad una parte di quella ripresa (per evitare falsi allarmi).

Infine, c’è la compatibilità con gli assistenti digitali Amazon Alexa e Google Assistant, quindi possiamo comandare le telecamere e ricevere le immagini su un dispositivo compatibile, semplicemente con un comando vocale.

TP-Link Tapo C420S2: l’offerta Amazon

Il kit di due telecamere da videosorveglianza TP-Link Tapo C420S2 con hub H200 ha un prezzo di listino di 219,90 euro, adeguato alla tipologia di sistema e alla sua tecnologia.

Grazie all’offerta in corso su Amazon, però è possibile acquistare il kit al prezzo di 179,99 euro (-18%, -39,91 euro). Il primo regalo da farsi per Natale, quindi, è meglio farselo subito.

TP-Link Tapo C420S2 – Kit 2 videocamere 2K e hub di controllo