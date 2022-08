L'Apple Watch più iconico è in sconto: il prezzo crolla

Eccezionalmente, Amazon dedica un’offerta speciale all’Apple Watch più iconico che si trova in commercio. Si tratta dell’Apple Watch Series 7 (PRODUCT)RED, versione del device dell’azienda di Cupertino che aiuta a sostenere la lotta contro AIDS e COVID-19 e che poche volte è disponibile in promozione.

Come spiega Apple "parte del ricavato dalla vendita di ogni (PRODUCT)RED viene devoluta al Global Fund per la lotta all’AIDS" aggiungendo che "fino al 31 dicembre 2022 metà della somma sarà destinata al COVID‑19 Response del Global Fund, per compensare i danni causati dal COVID‑19 alla lotta contro l’AIDS". Già solo questa motivazione potrebbe spingere chi desidera un Apple Watch Series 7 a cogliere al volo l’offerta di Amazon, tenendo conto che il device non scende quasi mai di prezzo. Ricordiamo che si tratta dell’ultimo modello di smartwatch di Apple e che conta, quindi, delle tecnologie più avanzate di sempre.

Apple Watch 7: caratteristiche tecniche

Lo smartwatch ha sotto il cofano il chip S7 SiP e lo schermo è del 20% più ampio rispetto all’Apple Watch Series 6. Ovviamente, questo incremento permette una visualizzazione maggiore: ben il 50% ( grazie anche di bordi più sottili).

Disponibile nei formati da 41 e 45 mm (un millimetro in più rispetto al modello precedente), il dispositivo conta su un vetro cristallo più resistente del 50% rispetto a quello di Series 6 e, grazie alla certificazione IP6X, è in grado di resistere a polvere e liquidi (accanto alla resistenza all’acqua, secondo lo standard WR50, già presente nella serie 6).

Per quanto riguarda la batteria, la ricarica dell’Apple Watch Series 7 è di ben il 33% più veloce rispetto alla Series 6: in soli 8 minuti si possono avere a disposizione ben 8 ore di autonomia, mentre la ricarica completa garantisce 18 ore di durata. Lo smartwatch del colosso di Cupertino, inoltre, è in grado di monitorare gli allenamenti in ebike (oltre a quelli con la bicicletta classica).

Apple Watch 7 è disponibile nella variante solo GPS o nella più costosa versione GPS + Cellular, che offre la connessione diretta a Internet senza bisogno dello smartphone.

Apple Watch 7: l’offerta di Amazon

L’iconico Apple Watch 7 (PRODUCT)RED è in offerta oggi su Amazon con uno sconto molto interessante, nella versione GPS cassa da 41 mm. Se il prezzo di listino dello smartwatch di Apple è di 439 euro, oggi la promozione permette di acquistarlo a 379 euro (-60 euro, -14%). Il dispositivo è venduto e spedito da Amazon e il reso si può fare nell’arco di 30 giorni.

Apple Watch Series 7 – Versione GPS – Cassa 41 mm in alluminio – Colore (PRODUCT)RED