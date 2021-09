La casa di carta: cosa sapere prima di guardare il finale

Manca davvero pochissimo al grande finale di stagione: due giorni e sarà disponibile il Volume I della casa di carta cinque. La curiosità è stata aumentata da teaser e trailer che in queste settimane non hanno fatto altro che incrementare la curiosità e l’attesa. Il gruppo riuscirà a salvarsi? Poche ore e inizia la guerra, degli ascolti e delle fazioni: banditi o esercito.

Tutto ha una fine, persino la fortunata serie creata da Alex Pina si appresta al suo epilogo. La casa di carta 5 sarà online, con i primi episodi, il 3 settembre. La produzione di Netflix ha deciso di rilasciare fin da subito tutte e cinque le puntate che da tempo sappiamo essere d’azione con rocamboleschi cambi di scena e l’ingresso di un nuovo protagonista: l’esercito. Tokyo e colleghi sono dentro la Banca da 100 ore, durissime, la polizia hanno ucciso Nairobi e sono tutti allo stremo dei loro nervi. Ancora una volta dovranno resistere. Ci sono i buoni e i cattivi, lontani dagli stereotipi a cui siamo abituati, e anche lo spettatore dovrà ancora una volta scegliere da che parte stare in questa fine di stagione che ha dello straordinario.

La casa di carta 5

Conosciamo tutto della casa di carta 5. Sappiamo quali sono state le scene più complesse da girare e abbiamo a mente gli errori che volutamente o meno hanno fatto gli autori. Sappiamo che cosa ha influenzato la sceneggiatura e l’idea originale di questa serie, ma quello di cui ancora non abbiamo certezza e se il Professore e la banda si salveranno ancora una volta.

Siamo alla seconda rapina e quanto accaduto alla Zecca di Stato sembra una passeggiata rispetto alla tensione, problemi e mille difficoltà che hanno smontato i castelli in aria del Professore. Sierra, la tenace poliziotta da poco licenziata, ha scovato il nascondiglio del Professore e lo tiene sotto scacco legato in catene. Non si sa quale e se arriverà una delle sue idee geniali a salvare tutti dall’esercito.

La morte di Nairobi al termine della quarta stagione li ha devastati, ma ha anche dato loro la disperazione giusta per lottare e non arrendersi.

Il sogno rivoluzionario

Saremo coinvolti in una guerra e vedremo se il sogno rivoluzionario che fa del Professore e della banda degli iconici Robin Hood si rivelerà.

Sono diversi gli interrogativi e la strada verso l’avverarsi del sogno. Lisbona, rilasciata dalla polizia e unitasi al gruppo dentro la Banca, è sempre dalla parte dei buoni o far parte di un piano avverso? Il Professore riuscirà con un guizzo di arguzia a salvarsi e salvare tutto?

Ci sono nuovamente tutti i protagonisti per questo grande finale: Il Professore interpretato da Alvaro Morte,Tokyo ha il volto della bellissima Úrsula Corberó, Itziar Ituño veste i panni di Lisbona, e ancora Rio impersonato da Miguel Herrán e Denver ha il viso di Jaime Lorente. Stoccolma è interpretata dalla bellissima Esther Acebo mentre nel ruolo di Helsinki ci sarà Darko Peric, e Arturo Román ha il volto di Enrique Alce. In qualche modo, con dei flahback, forse, rivedremo Nairobi e Berlino. La curiosità di vedere all’opera le due new entry è tanta: cosa faranno Miguel Ángel Silvestre, che conosciamo da Sense 8 e il giovanissimo Patrick Criado?

Ancora poche ore e l’attesa sarà terminata.