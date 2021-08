La Casa di Carta e le serie Netflix su Vodafone Tv: cosa cambia

Se c’è una serie che è ormai diventata una icona è certamente La Casa di Carta. Se c’è una serie che per molti, da sola, vale l’abbonamento mensile a Netflix è ancora La Casa di Carta. E, adesso, c’è un modo in più per vedere questa serie perché l’abbonamento a Netflix è stato inserito nell’offerta Vodafone Family Plan.

L’operatore italiano ha infatti stretto un accordo con la piattaforma americana che permetterà agli utenti di gestire, con fattura unica, l’abbonamento a Internet fisso, mobile e ai contenuti in streaming. Il tutto al fine di permettere agli abbonati Vodafone TV di fruire del proprio abbonamento Netflix (anche di un abbonamento già stipulato) in modo più comodo, anche tramite il TV box dell’operatore. Si tratta di un box ibrido, già disponibile per i clienti Vodafone, grazie al quale è possibile usare anche le app di altre piattaforme di streaming come DAZN, Amazon Prime Video, YouTube o NOW. La differenza, rispetto a prima, è nella semplificazione delle fatture per chi è abbonato sia a Vodafone TV che a Netflix: questi utenti adesso riceveranno una sola fattura e faranno un solo pagamento mensile.

Vodafone TV Box: come funziona

Il TV Box di Vodafone è un dispositivo ibrido: può decodificare il segnale televisivo digitale terrestre (è compatibile con il DVB-T2 di prossima generazione) e può essere connesso ad Internet per ricevere i contenuti in streaming. Può gestire anche flussi video a 4K, trasmessi su entrambi i canali di distribuzione.

Al box fa da complemento l’app per smartphone e tablet, sia iOS che Android, tramite la quale possiamo sostanzialmente replicare in mobilità l’esperienza televisiva ottenuta a casa con il box: ad esempio la possiamo usare per vedere su smartphone le registrazioni fatte con il TV Box, o per decidere da smartphone cosa vedere e poi proiettarlo sullo schermo della TV.

Dall’app è anche possibile accedere ai contenuti on demand (compresa La Casa di Carta su Netflix), che naturalmente variano in base agli abbonamenti sottoscritti dall’utente.

Netflix su Vodafone TV: quando arriva

L’offerta congiunta di Vodafone e Netflix scatta a partire dal 1° settembre 2021, giusto in tempo per vedere la quinta stagione de La Casa di Carta (che inizia il 3 settembre).

L’attivazione di Vodafone TV con il box è opzionale, mentre chi è già cliente Netflix potrà semplicemente portare il suo account all’interno del piano congiunto mantenendo tutti i suoi dati e la sua cronologia.