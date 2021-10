La Casa di Carta: il gran finale vi stupirà

La casa di carta sta per giungere al termine, Netflix infatti ha annunciato nuovi dettagli sul gran finale. Parliamo del Volume 2 della quinta stagione. La serie tv debuttò nel 2017 nella tv spagnola e in seguito venne acquistata dalla famosa piattaforma di streaming, diventando così il contenuto più guardato nel 2019 e la serie non in lingua inglese più vista di sempre.

Il primato è stato recentemente perso a causa dell’arrivo della serie del momento, Squid Game. Ma tornando alla serie spagnola, i primi cinque episodi della quinta stagione sono usciti il 3 settembre, quindi gli spettatori attendono gli ultimi cinque per mettere la parola fine. Nella prima parte il pubblico ha dovuto dire addio a diversi personaggi amatissimi e ciò condizionerà il futuro della banda. I rapinatori con la tuta rossa si trovano ancora all’interno della Banca di Spagna, dove ormai è alle strette. Alla fine del primo volume la partita sembra persa ma, come aveva detto Palermo in un episodio, "perderemo molto lentamente" perciò non rimane che attendere le nuove puntate e scoprire gli indizi rilasciati da Netflix in queste ore.

La casa di carta 5: anticipazioni sul Volume 2

Come accennato, la quinta e ultima stagione de La casa di carta è divisa in due volumi, di cinque episodi ciascuno. Mentre la prima parte è stata rilasciata su Netflix il 3 settembre, la seconda è attesa per il 3 dicembre 2021.

Netflix ha rilasciato alcune anticipazioni, tra cui una frase del Professore (Álvaro Morte), il capo della banda: "Nelle ultime ore ho perso delle persone molto importanti e non permetterò a nessun altro di morire per questa rapina". Il personaggio riferisce alla dipartita di uno dei personaggi più amati della serie, che ha lasciato la banda in modo inaspettato causando sgomento nel pubblico.

Le anticipazioni di Netflix assicurano una fine spettacolare che non lascerà certo insoddisfatti i fan, perché ogni membro della banda avrà un ruolo cruciale e non è detto che i criminali verranno sconfitti.

La casa di carta 5: cosa è successo nella prima parte

Nella prima parte, il Professore viene catturato da a Alicia Sierra, mentre all’interno della Banca di Spagna scoppia il caos. Ancora una volta i criminali dalle tute rosse si scontrano contro gli agenti guidati dal Colonnello Tamayo che sono bloccati su più fronti, soprattutto non possono agire perché all’interno dell’edificio ci sono numerosi civili in ostaggio.

Senza contare che il Professore, per diverse ore non riesce a comunicare con la sua banda, che deve agire in modo autonomo, generando ulteriore caos. La prima parte rappresenta un punto di passaggio tra la quarta stagione e il finale della quinta. Occorre, quindi, attendere le puntate finali per dare un senso a tutta la serie tv. L’appuntamento è per il 3 dicembre su Netflix.