La casa di carta: novità sul gran finale delle serie

La casa di carta non smette di sorprendere e si preannunciano delle novità sul finale della serie. Ormai abbiamo tutti segnato sull’agenda la data del 3 settembre per il rilascio dei primi cinque episodi della quinta e ultima stagione. Ci aspettiamo una vera e propria lotta alla sopravvivenza.

Attendiamo da tempo il momento: il 3 settembre è sempre più vicino. Le anticipazioni e le smentite sono state e saranno ancora tante e la curiosità di vedere ancora una volta la banda in azione è alta. La serie internazionale più amata di sempre su Netflix terminerà ufficialmente con la seconda parte a dicembre del 2021, ma ora è tempo di godersi le tappe di avvicinamento verso il gran finale di stagione. Il primo step solo qualche ora fa con l’ufficializzazione del teaser che preannuncia per il 2 agosto l’uscita del trailer vero e proprio. Le novità che ruotano attorno alla casa di carta sono infinite.

Il teaser della casa di carta

I produttori di Netflix sanno davvero fare il loro lavoro e per aumentare l’hype in vista dell’uscita tra poco più di un mese dell’ultima stagione della Casa di carta hanno rilasciato un teaser che annuncia la data di uscita ufficiale del trailer per il prossimo due agosto. Sono 27 secondi, che la produzione dello show ha rilasciato, con quello che non avremmo mai voluto vedere, o forse si.

Il Professore è tenuto con una catena da Sierra l’ex ispettore allontanato dalla polizia, che è riuscita, forse, a incastrare la mente più acuta della banda. La musica è un crescendo continuo e, secondo dopo secondo, accompagna in sottofondo il respiro affannoso del professore visibilmente terrorizzato. "Scacco matto?". Queste le due uniche parole della didascalia.

Pochi istanti che entusiasmano tutto il seguito dei fan. Il breve video, rilasciato ufficialmente poche ora fa, ci svela qualcosa: si starà davvero mettendo così male per il Professore? Quali saranno le sorti della banda se lui viene neutralizzato da Sierra?

Dove siamo rimasti?

La banda è rinchiusa dentro la Banca di Spagna da più di 100 ore. Lisbona è stata salvata, ma la banda ha vissuto un momento molto forte: Nairobi è morta, assassinata a sangue freddo dalla follia di Gandia. La situazione però si è fatta ancora più delicata. Il Professore è stato catturato da Sierra e per la primissima volta dopo quattro intense stagioni, pare non abbia un piano di fuga.

Basterebbe questo a lasciarci in tensione, ma c’è di più. Entra in gioco una nuova variabile nel piano imperfetto del Professore. Scende in campo il nemico più potente di tutti, mai affrontato prima: l’esercito. Quello che doveva essere un semplice piano perfetto per rubare l’oro e i segreti del governo spagnolo si trasforma in una autentica guerra.

Gli autori qualche tempo fa avevano preannunciato che la prima parte della quinta stagione sarebbe stata d’azione pura con cambiamenti di fronte repentini e veloci. La casa di carta sarà disponibile on demand su Netflix, visibile anche su Sky Q e NOW.