La casa di carta: svelato per errore uno spoiler importante

Il cast de La Casa di Carta in queste settimane è impegnato nelle riprese della quinta ed ultima stagione. Naturalmente il tutto avviene nella completa riservatezza: è importante evitare fughe di informazioni e spoiler.

Purtroppo, però sembra proprio che Najwa Nimri involontariamente abbia svelato un particolare durante una diretta sui social. I fan naturalmente non hanno ignorato il dettaglio che svela una importante anticipazione della prossima stagione. L’attrice nella serie interpreta Alicia Sierra, la temibile ispettrice che dà la caccia alla banda mascherata e che, nell’ultima puntata della stagione precedente, è riuscita a scovare il nascondiglio del Professore durante una indagine in borghese. Così si è presentata davanti al suo nemico in uno stato avanzato di gravidanza, quindi è probabile che sia una delle protagoniste della prossima stagione. Ecco perché il dettaglio che ha svelato è così determinante e ha sconvolto il pubblico.

La casa di carta: qual è lo spoiler svelato da Najwa Nimri

Durante una pausa dalle riprese, l’attrice de La Casa di Carta ha avviato una diretta su Instagram per salutare i fan. Tra una chiacchiera e un po’ di musica, l’attrice si è alzata in piedi e ha ballato. Tutti a quel punto hanno notato che aveva gli abiti di scena, ma non aveva più il suo pancione, che ha accompagnato il suo personaggio, l’ispettrice Sierra, fin dal debutto nella serie tv.

L’attrice mentre ballava si è bloccata e si è accorta di aver svelato questo importante dettaglio al suo pubblico e così ha cercato di spostare l’inquadratura per nascondere la parte inferiore del corpo, ma il “danno” era già fatto. Non appena si è seduta, tra i commenti della diretta non sono mancati quelli dei fan che hanno fatto notare il particolare all’attrice e lei in difficoltà ha ammesso di essersi dimenticata e non aver pensato a questo dettaglio.

Così, ora sappiamo per certo un’informazione importante sul nuovo capitolo: Alicia Sierra non sarà più incinta.

La Casa di Carta: come era finita la precedente stagione

Nella quarta parte avevamo lasciato Alicia Sierra in borghese e con il pancione che puntava una pistola contro il Professore, stanato finalmente all’interno del suo nascondiglio. Alla luce dello spoiler possiamo quindi prevedere che già all’inizio della quinta stagione l’ispettrice avrà già partorito.

Questa anticipazione è fondamentale perché permette ai fan di confermare alcune ipotesi, che naturalmente saranno ufficializzate con la pubblicazione delle nuove puntate. Sierra potrebbe aver dato alla luce il suo bambino grazie al Professore e probabilmente potrebbe essere entrata nella banda. Tuttavia, questo non è affatto sicuro: nel video Najwa Nimri – presente anche nella serie Vis a Vis – sembra vestire ancora i panni dell’ispettrice pur essendo senza pancione.

Nelle prossime puntate si dovranno confermare o smentire altre teorie, per esempio quella che vede in Alicia Sierra la sorella del Professore e di Berlino.

Non resta che attendere l’uscita della serie, prevista nel 2021, per conoscere come si evolverà davvero la trama.

Nel frattempo è possibile guardare le precedenti stagioni de La Casa di Carta su Netflix.