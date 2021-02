La coppia quasi perfetta: di cosa parla la nuova serie sci-fi di Netflix

La coppia quasi perfetta – titolo originale The One – è la nuova serie tv in arrivo su Netflix il 12 marzo 2021. Lo show è ispirato all’omonimo romanzo di John Marrs, pubblicato in Italia nel 2018. Siamo davanti allo show perfetto per chi ha amato titoli come Black Mirror ed è appassionato del genere sci-fi.

Ma la fantascienza non sarà l’unico ingrediente di questa serie, che si prepara a conquistare il pubblico: infatti ci sarà anche una bella dose di romanticismo. Il titolo nasce così per conquistare una platea molto ampia perché tocca diverse corde. Tutto partirà da una domanda: e se con un test del DNA si potesse scoprire chi è la nostra anima gemella? Puntata dopo puntata il pubblico si immergerà nelle storie, relazioni e nelle difficoltà dei personaggi. Nel cast spicca l’attrice Hannah Ware nel ruolo di Rebecca, ambiziosa amministratrice delegata nella società che ha elaborato il test. Scopriamo meglio di cosa parla la serie.

La coppia quasi perfetta: trama di The One

La storia di The One – La coppia quasi perfetta è ispirata al romanzo di John Marrs ed è creata da Howard Overman (Misfits). È ambientata nel futuro, dove la società MatchDNA è riuscita a elaborare un test del DNA che riesce a definire le affinità di coppia: individua l’unica persona al mondo di cui ci si può innamorare appassionatamente, almeno sotto il fattore genetico.

La nascita di questo test porta molto scompiglio nel mondo. La curiosità si insinua anche nelle coppie più felici: e se fosse possibile sentirsi ancora più completi? Così, un semplice test può mandare in crisi sia relazioni traballanti che matrimoni perfetti. Tutto ciò di cui si ha bisogno per rintracciare il partner ideale è una ciocca di capelli, ciò porterà a concepire l’amore come qualcosa di più logico e matematico. Così, le relazioni e l’amore sono osservati da un nuovo punto di vista.

Il filone è molto fortunato: queste tematiche sono già state affrontate da serie tv come Black Mirror, Osmosis, Soulmates, ma ne sentiremo parlare anche in Solos, la nuova serie di Amazon Prime Video.

La coppia quasi perfetta: cast

Come anticipato tra i protagonisti della serie ci sarà Hannah Ware, che ha già lavorato ad alcune serie tra cui The First e Tradimenti.

Accanto a lei troveremo Dimitri Leonidas, nel ruolo del migliore amico di Rebecca e co-fondatore della MatchDNA. Amir El-Mastry interpreterà un altro amico di Rebecca, segretamente innamorato di lei.

Compongono il cast anche gli attori Wilf Scolding, Diarmaid Murtagh, Stephen Campbell Moore, Lois Chimimba, Pallavi Sharda, Eric Kofi-Abrefa, Zoe Tapper, Gregg Chillin e Albano Jeronimo.

La coppia quasi perfetta: uscita

La coppia quasi perfetta uscirà su Netflix il 12 marzo 2021 e già si prepara ad unirsi alle serie distopiche che hanno avuto un enorme successo sul canale. Sarà composta da 8 episodi e per il momento comprende solo una stagione.