La gamma Xiaomi cresce ancora: in arrivo Mi 11X e MI 11X Pro

Non si esaurisce la gamma di smartphone in dirittura di arrivo per Xiaomi. Infatti, il colosso cinese ha annunciato l’arrivo di una nuova serie, denominata Mi 11X. A farne parte saranno almeno per il momento due telefonini che, però, non sono poi così "nuovi". Si tratta infatti di due volti già noti che tornano alla ribalta sotto un nuovo nome.

La data fissata in calendario per l’evento di presentazione è quella del prossimo 23 aprile. Ad annunciarlo tramite un’immagine teaser è stata proprio l’azienda con sede a Pechino, confermando così l’imminente arrivo della X Series. Nelle prossime settimane, dunque, i due nuovi smartphone verranno catapultati nel già nutrito gruppo delle proposte del colosso cinese della tecnologia che, solo con la recente gamma Mi 11, ha introdotto sul mercato ben 5 dispositivi. I due telefonini, però, non saranno soli: infatti, durante la presentazione verrà lanciata anche la variante Xiaomi Mi 11X Ultra dedicata al mercato indiano. Ancora incerte sono invece le informazioni sulla Mi Smart Band 6 che, secondo i ben informati, dovrebbe far parte delle novità in elenco che faranno capolino durante l’evento. Lo stesso vale per lo smartwatch di Xiaomi Mi Watch Lite, già rilasciato in altri mercati con il nome di battesimo Redmi Watch, al debutto in India proprio il 23 aprile.

Mi11X, di cosa si tratta?

A parte il nome di quella che sarà la nuova serie, Xiaomi non ha anticipato molto su come saranno i due nuovi smartphone. C’è però una forte motivazione dietro a quello che sembra un tentativo di creare un alone di mistero intorno alle imminenti proposte. Infatti, i due device non sono altro che due rebrand di device già noti al mercato.

Nello specifico, quello che è stato battezzato per l’occasione Xiaomi Mi 11X è già ben conosciuto con il nome di Redmi K40 (in foto di apertura) e Poco F3. La sua declinazione sul tema Xiaomi Mi 11X Pro, invece, non è altro che lo smartphone già noto come Redmi K40 Pro e Xiaomi Mi 11i. In sostanza, tanti nomi sebbene si tratti sempre degli stessi smartphone già visti sugli espositori, fisici e virtuali, dei negozi del settore.

Mi11X, prezzo e mercati di vendita

Visto che le informazioni sulle caratteristiche non mancano, il vero mistero che aleggia intorno a Xiaomi Mi 11X e la sua controparte Pro è quello relativo al costo e ai mercati di vendita. Infatti, a oggi non sono state rilasciate informazione sui prezzi di lancio – che, verosimilmente, potrebbero rimanere molto simili se non uguali a quelli di origine – né sulla possibilità di vederli arrivare in Italia.