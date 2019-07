La Juve dice addio a Fifa 20 e sbarca su PES 2020: accordo con Konami

16 Luglio 2019 - La notizia circolava da qualche settimana e ora è stata ufficializzata: la Juventus e Konami hanno chiuso un accordo che permetterà all’azienda giapponese di utilizzare in esclusiva il nome, il logo e lo stadio della squadra torinese in PES 2020, il nuovo capitolo della fortunata serie videoludica disponibile da settembre per PS4, Xbox One e Windows 10.

Si tratta di un accordo importante per Konami che “scippa” a Electronic Arts i campioni d’Italia e una delle squadre più forti al mondo. Su Fifa 20 il nome Juventus non sarà presente, sostituito da Piemonte Calcio, mentre i calciatori avranno i loro nomi reali. Anche l’Allianz Stadium abbandonerà Fifa 20 per traslocare su PES 2020: ogni settore verrà ricreato alla perfezione grazie agli algoritmi e agli strumenti di Konami. Dopo essersi assicurati i campioni di Spagna, Konami prova a contrastare il predominio di Electronic Arts garantendosi per i prossimi anni l’esclusiva sugli attuali campioni d’Italia. Miralem Pjanic, uno dei giocatori più rappresentativi della Juventus, diventerà Official eFootball PES Ambassador e parteciperà a eventi organizzati ad hoc.

Juventus – Pes 2020: cosa prevede l’accordo

Oltre al nome della squadra, ai colori della maglia e al logo, Konami ha avuto anche la possibilità di scansionare in 3D la fisionomia di ogni calciatore della rosa della Juventus per riprodurlo nella maniera più fedele possibile. Grazie alle tecnologie utilizzate da Konami, i movimenti dei calciatori dei bianconeri sono più reali. Lo stesso trattamento è stato riservato all’Allianz Stadium e ai festeggiamenti dei tifosi in occasione dei gol.

Con la nuova partnership la Juventus mira a potenziare il proprio brand il tutto il mondo, soprattutto nel mercato asiatico dove Konami e PES sono molto forti. Per questo motivo, una leggenda della Juventus (Pavel Nedved) e uno dei suo calciatori più rappresentativi (Pjanic) saranno ambasciatori del nuovo eFootball Pes 2020. Il centrocampista bosniaco apparirà addirittura sulla copertina del videogame.

Vi ricordiamo che PES 2020 arriverà sul mercato il 10 settembre 2020 in esclusiva su PS4, Xbox One e PC Windows 10. Nella nuova edizione sono tante le novità sviluppate da Konami, a partire da una Master League rivista e resa più competitiva. E per i tifosi juventini ci sarà anche la possibilità di giocare con i giocatori della propria squadra del cuore.

Juventus, addio a Fifa 20

Contestualmente all’annuncio dell’accordo tra Juventus e Konami, Electronic Arts ha comunicato la fine della partnership con la Juventus. I bianconeri saranno presenti su Fifa 20 con il nome di Piemonte Calcio e con uno stemma e delle magliette create ad hoc. Per quanto riguarda il nome dei calciatori, invece, sarà quello reale.