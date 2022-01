La lampada smart da comodino che ti sveglia con la luce

Se appartenete a quella categoria di persone che non sopportano di essere svegliate ogni mattina dal suono troppo fragoroso di una sveglia tradizionale, dovreste considerare dei metodi alternativi. Risvegli troppo bruschi, infatti, portano a posporre in continuazione il momento in cui si dovrebbe abbandonare il letto.

Negli ultimi tempi ha preso piede una nuova tendenza che garantisce un risveglio più delicato senza l’emissione di alcun tipo di rumore: le wake up light, cioè sveglie che utilizzano la luce per destare in modo soft chi le usa. Si tratta a tutti gli effetti di lampade al LED da comodino che possono essere programmate tramite applicazione o tramite assistente vocale per simulare l’alba ed il tramonto. In sostanza, circa 30 minuti prima dell’orario programmato, la lampada inizia ad emettere una luce sempre più intensa per un risveglio graduale. Fra i dispositivi della categoria, la lampada intelligente LE è una delle migliori, in virtù dei controlli smart, della luminosità dimmerabile e della colorazione regolabile. Inoltre, è anche in offerta.

Lampada da comodino intelligente LE: caratteristiche

L’aspetto è quello di una lampada notturna al LED da comodino, ma in realtà LE nasconde alcune funzionalità intelligenti. Può essere connessa al WiFi e abbinata allo smartphone – sia Android che iOS – tramite l’applicazione Lepro LampUX che permette di controllarne e gestirne tutte le funzioni. A ciò si aggiunge la possibilità di utilizzare i controlli vocali con Alexa Echo o Google Home, per accensione, spegnimento o regolazione della luminosità.

La lampada intelligente LE, infatti, ha luminosità dimmerabile su luce calda, naturale o fredda e colorazione regolabile su 16 milioni di tonalità. Nel primo caso basta utilizzare i pulsanti touch integrati, nell’altro bisogna agire tramite applicazione di cui sopra. Grazie all’ampia possibilità di personalizzazione, sarà facile simulare tramonto e alba, per essere accompagnati nel sonno e svegliati delicatamente.

Grazie alla funzione timer, è possibile creare un programma di accensione e spegnimento automatico, in modo tale da non doversi mai preoccupare di spegnere le luci quando è ora di dormire.

Potete utilizzare questo strumento come luce notturna per i bambini, luce d’atmosfera o anche come lampada da comodino per la camera da letto.

Lampada da comodino intelligente LE: l’offerta di Amazon

Tenendo conto di tutte le sue caratteristiche e della sua utilità, la lampada intelligente LE è un prodotto che chiunque dovrebbe avere sul proprio comodino. Non costa molto, ma il suo prezzo è attualmente reso più conveniente da un’offerta presente su Amazon. Vi permetterà di acquistarla a 40,79 euro con uno sconto del 15% rispetto al prezzo normale di 47,99 euro. Se siete abbonati ad Amazon Prime, godrete anche della spedizione rapida e gratuita.

LE lampada smart da comodino con supporto Alexa e Google Home,