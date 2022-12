La migliore offerta Internet casa senza linea fissa

Le offerte per connettersi a Internet a casa senza avere la linea fissa oggi sono una possibilità che viene offerta dal maggior numero degli operatori, che propongono delle soluzioni con Internet illimitato.

Nelle prossime righe prenderemo in considerazione quali sono le migliori promozioni Internet casa senza linea fissa, che si possono sottoscrivere direttamente online, e da quali basi partire per fare un’analisi di tipo comparativo.

La prima cosa da fare quando si vuole attivare una nuova offerta Internet casa è partire da quanti soldi si vogliono spendere. La buona notizia è che la maggior parte delle promozioni disponibili oggi con Internet senza limiti hanno un costo mensile inferiore ai 30 euro al mese.

Dopo aver confrontato le differenti offerte presenti in circolazione – meglio se con un comparatore di tariffe, come quello disponibile su SOStariffe.it – si consiglia di effettuare la verifica della propria copertura di rete.

In questo modo si potrà sapere, in anticipo, se si potrà attivare una nuova offerta con la fibra ottica di tipo FTTH, FTTC, oppure una promozione ADSL. Nell’ipotesi in cui non si fosse raggiunti dalla fibra, si potrebbe anche prendere in considerazione l’attivazione di una nuova offerta di tipo FWA (ovvero wireless), in grado di collegare anche le zone più remote del Paese.

Nelle prossime righe analizzeremo il dettaglio di alcune delle migliori promozioni Internet casa senza linea fissa, che permettono di effettuare chiamate con l’utilizzo della tecnologia VoIP.

Tra gli operatori con i quali è possibile attivare una delle migliori offerte Internet casa senza linea fissa, si annoverano:

Fastweb; TIM; Vodafone.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche di ogni singola promozione, quanto costa al mese e quali sono gli eventuali vantaggi riservati ai già clienti mobile.

1. Offerte Internet casa senza linea fissa Fastweb

Nome Offerta Fastweb Casa Light Fastweb Casa Fastweb Casa Plus Costo mensile 26,95 euro al mese 29,95 euro al mese 35,95 euro al mese Servizi inclusi fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download (velocità nominale)

chiamate a consumo

attivazione inclusa

modem FASTGate

corsi della Fastweb Digital Academy fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download (velocità nominale)

chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

attivazione inclusa

Internet Box NeXXt con WiFi di ultima generazione e Alexa integrata

assicurazione assistenza casa Quixa

corsi della Fastweb Digital Academy fibra ultraveloce, fino a 2,5 Giga in download (velocità nominale)

chiamate gratuite verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

attivazione inclusa

Internet Box NeXXt con WiFi di ultima generazione e Alexa integrata

fino a 2 amplificatori WiFi Booster

assistenza Plus

i vantaggi della FastwebUP Plus

assicurazione assistenza casa Quixa

corsi della Fastweb Digitale Academy

Sono previsti degli sconti speciali nell’ipotesi in cui si decidesse di attivare Fastweb + Plenitude (ex Eni Gas e Luce) insieme, disponibile al costo mensile di 19,95 euro, con un risparmio garantito di 144 euro.

2. Offerte Internet casa senza linea fissa TIM

La promozione Internet casa senza linea fissa proposta da TIM si chiama TIM WiFi Power Smart: ha un costo mensile di 29,95 euro al mese e comprende un contributo di attivazione una tantum di 19,99 euro da versare al momento della sottoscrizione.

L’offerta comprende ogni mese:

la fibra di tipo FTTH fino a 1 Giga in download, nelle zone raggiunte da questa tecnologia di rete, altrimenti è disponibile in versione FTTC o ADSL;

il modem TIM HUB+ al costo di 10 euro al mese per 24 mesi, per un totale di 240 euro;

le chiamate illimitate verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionali, ma solo nel caso di attivazione online;

TIM Navigazione Sicura

per la tua casa Assistenza Imprevisti in regalo per 1 anno.

3. Offerte Internet casa senza linea fissa Vodafone

Al terzo posto di questa top 3 troviamo le promozioni Internet casa senza linea fissa dell’operatore Vodafone, il quale prevede costi differenti a seconda che la promozione sia attivata da clienti mobile Vodafone, dai clienti di altri operatori o come prima attivazione.

Internet Unlimited, infatti, ha un costo di:

22,90 euro al mese per i già clienti mobile;

27,90 euro al mese in tutti gli altri casi.

Nel piano mensile saranno inclusi: