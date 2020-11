La PlayStation 5 è tra le 100 migliori invenzioni del 2020

Come ogni anno la rivista Time ha deciso quali sono, a suo avviso, le migliori invenzioni degli ultimi 12 mesi. Quest’anno c’è anche un bel po’ di elettronica e servizi per il gaming e c’è anche la PlayStation 5. A dire il vero c’è anche la Xbox Series S (ma non la Series X) e persino Nvidia GeForce Now.

Ognuno di questi prodotti e servizi è stato selezionato per un motivo diverso, specifico. The Best Inventions of 2020, infatti, raccoglie le invenzioni che “hanno reso il mondo migliore, più smart e più divertente“. Le nomination provengono dai redattori e dai corrispondenti di Time sparsi in tutto il mondo e si basano su fattori come l’originalità, la creatività, l’efficacia, l’ambizione e l’impatto sul mondo che ha ognuna delle invenzioni proposte per la valutazione finale. PlayStation, Xbox e GeForce Now fanno naturalmente parte di quelle invenzioni che hanno reso il 2020 più divertente e non sono le sole.

Perché PS5 è tra le migliori invenzioni 2020

“La nuova console di gioco di Sony si basa su piccoli progressi che si combinano per creare un’esperienza rivoluzionaria“, questo si legge nella motivazione che ha portato i giornalisti di Time a inserire la PS5 tra le Best Inentions of 2020. Matthew Gault, il giornalista che ha scritto la motivazione, ha basato il suo giudizio sull’esperienza di gioco di Spider Man: Miles Morales su PlayStation 5.

Perché Xbox Series S è tra le migliori invenzioni 2020

Tra le Best 100 del 2020 di Time c’è anche la Xbox next gen, ma non la Series X: ad essere stata scelta è stata infatti la Xbox Series S e, a dire il vero, il premio vero e proprio va a Game Pass che secondo Time potrebbe diventare “il Netflix dei videogames“. Secondo i giornalisti di Time il prezzo di vendita della console (299 dollari), il costo mensile dell’abbonamento (9,99 dollari al mese) e la possibilità di giocare in alta risoluzione (a dire il vero, solo fino a 1080p) a 120 frame per secondo è l’inizio di una rivoluzione.

Le altre invenzioni premiate da Time

Oltre a PS5 e Xbox Series S, restando all’entertainment, è stato premiato anche il servizio di cloud gaming Nvidia GeForce Now che costa solo 4,99 dollari al mese, definito da Matthew Gault “A Real Game Changer“. Premiati anche la Tv verticale Samsung Sero, il videogioco Nintendo Animal Crossing: New Horizons e la Tv LG 65GX Oled 4k da 65 pollici.

Tra i dispositivi mobile, invece, Time ha scelto il Lenovo Flex 5G (primo laptop 5G al mondo), lo smartphone LG Wing a doppio schermo rotante e il Microsoft Surface Duo.