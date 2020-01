La PlayStation 5 sfida la Xbox Series X: le caratteristiche

30 Gennaio 2020 - In teoria mancano ormai pochissimi giorni alla presentazione della PlayStation 5: tutti credono che Sony presenterà la sua console nextgen il 5 febbraio, ma ancora non c’è nulla di ufficiale. Nonostante l’attesa sia ormai breve, però, continuano a uscire indiscrezioni e leak dalle fonti più disparate su questa console e, in particolare, sulle sue caratteristiche tecniche in confronto con quelle della diretta concorrente Microsoft Xbox Series X.

L’ultima indiscrezione la dobbiamo a Tidux, un gamer svedese che ha un canale YouTube e un account Twitter. Sul primo ha appena 500 iscritti, ma sul secondo ha quasi 14 mila follower. Secondo Tidux la PlayStation 5 sarà superiore alla Xbox Series X per molti aspetti tecnici. Queste caratteristiche sarebbero certe, secondo Tidux, perché ricavate dai “dev kit” della PlayStation 5 che sono già stati distribuiti agli sviluppatori dei giochi. I dev kit, o kit di sviluppo, altro non sono se non versioni di pre-produzione della console consegnate a chi realizza i videogiochi. I primi titoli, quindi, vengono sempre sviluppati basandosi sui dev kit in modo da poter uscire in contemporanea con il lancio della nuova console. Di conseguenza non possono essere molto lontani, per caratteristiche e prestazioni, dalla console effettiva che verrà messa in commercio.

PS5 Vs Xbox Series X

Andiamo al dunque e vediamo chi vince e chi perde, tra PlayStation 5 e Xbox Series X. Secondo Tidux le due console avranno una CPU sostanzialmente equivalente e la Xbox Series X avrà una GPU più potente di circa il 20% (in pratica 2 TeraFlop in più: 12 contro 10,1). La PlayStation 5, invece, sarebbe superiore alla console Microsoft per quanto riguarda la RAM (sia per dimensioni che per larghezza di banda), il disco SSD (più grande e più veloce) e per le prestazioni generali. Secondo Tidux, quindi, la PS5 è superiore alla Xbxx Series X quasi in tutto.

Indiscrezioni affidabili?

Il problema di indiscrezioni come quelle pubblicate da Tidux è sempre lo stesso: sono affidabili o sono fondate sul nulla solo per avere un briciolo di visibilità? La risposta l’avremo solo al lancio effettivo della PS5, nel frattempo possiamo solo notare che su Twitter le risposte sono polarizzate: c’è chi pensa che Tidux sia affidabilissimo e chi fa notare che in passato ha fatto previsioni che si sono rivelate completamente sbagliate. Come quando ha scritto che Death Stranding, ultimo videogame prodotto da Hide Kojima, non sarebbe mai arrivato su PC (sarà disponibile nell’estate 2020).