La PS5 sarà super-veloce grazie al SSD

30 Settembre 2019 - Non si placano in rete rumor e indiscrezioni sulla PlayStation 5, ovvero la Playstation più potente di sempre, come dichiarato tempo fa dai vertici della Sony. Attesa per la seconda metà del 2020, quasi sicuramente in concomitanza con il periodo natalizio, la nuova PS5 introdurrà delle interessanti novità e inedite feature già anticipate e, in parte, confermate durante le scorse settimane.

L’ultima in ordine di tempo riguarda l’adozione di un nuovo hard disk a stato solido che permetterà di migliorare e arricchire nettamente l’esperienza di gioco. Su questa componente tecnica Sony punta molto per migliorare le performance della console. Secondo i primi tester, lo SSD migliorerà anche il frame rate dei videogiochi, garantendo i 60fps, requisito minimo per le console della prossima generazione.

PS5: il disco SSD

Questa volta è Jan Klose, direttore di The Surge 2, a diffondere qualche particolare in più rispetto all’architettura hardware che caratterizzerà la nuova PlayStation 5. Si parte con un disco a stato solido che aumenterà enormemente le performance della console giapponese. Il nuovo hard disk permetterà un incremento della velocità del rendering grafico e consentirà il caricamento dei giochi in maniera più rapida e veloce grazie all’adozione dei 60 frame per secondo.

Il direttore di The Surge 2 intervistato dai ragazzi di Gaming Bolt sembra confermare in maniera indiretta e ancora in via ufficiosa la già anticipata e tanto attesa risoluzione 4K con refresh rate fino a 120 Hz, novità di cui si era parlato qualche settimana fa e svelata da Sony stessa. Il tutto dovrebbe essere gestito da una nuova e più potente CPU basata sull’architettura AMD ZEN 2 e supportata da 16GB di RAM.

PS5: uscita e prezzo

Sony non ha ancora ufficializzato né la data di uscita e né il prezzo della sua nuova console. Stando alle numerose indiscrezioni sempre diffuse online, la PlayStation 5 vedrà quasi sicuramente la luce durante il secondo semestre del 2020, mentre la presentazione ufficiale potrebbe avvenire già nei primi mesi del prossimo anno. Riguardo al prezzo della PS5, la Deutsche Bank ha recentemente redatto un report dettagliato dove stima a 499 dollari il costo della console.