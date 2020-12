La Regina Elisabetta che balla su TikTok è il video fake dell'anno

“Per circa settant’anni ho mantenuto la tradizione di parlarvi in occasione del Natale. Ma sulla BBC non ho sempre avuto la possibilità di parlare chiaramente e dal cuore. Per questo sono grata a Channel 4 per avermi dato l’opportunità di dire tutto ciò che voglio, senza che nessuno mi metta le parole in bocca“. Inizia così il video deepfake più bello e preoccupante del 2020, un video che ha come protagonista (suo malgrado) niente di meno che la Regina Elisabetta II del Regno Unito.

Il video è stato realizzato dall’emittente Channel 4 per mostrare ai sudditi britannici, ma anche al resto del mondo, i pericoli dei deepfake, i video realizzati grazie a complessi algoritmi di intelligenza artificiale e machine learning che mostrano dei personaggi famosi che fanno e dicono cose che, in realtà non hanno mai detto né fatto. Come la Regina Elisabetta, che in questo video pronuncia cose incredibili e fa anche cose incredibili, come ballare su TikTok. Il video, a differenza di altri deepfake famosi come quelli che hanno visto protagonisti Barack Obama e Vladimir Putin, alla fine svela il trucco e mostra il set e l’attrice sulla cui figura il computer ha proiettato le sembianze della Regina. Il messaggio finale è agghiacciante: non possiamo più fidarci dei nostri stessi occhi e delle nostre stesse orecchie.

Il video deepfake di Elisabetta II

Nel video fake pubblicato da Channel 4 la Regina pronuncia frasi e concetti esilaranti: “Il 2020 è stato un anno difficile per tutti noi. Un anno in cui molti di voi, trovandosi a corto di carta igienica, hanno finalmente capito come ci si sente a trovarsi su un trono in una situazione complessa“.

Non mancano le stoccate all’attuale Premier britannico Boris Johnson: “Il 2020 è stato anche un anno pieno di eroi, come i nostri coraggiosi lavoratori del Sistema Sanitario Nazionale, molti dei quali sono stati costretti a prendersi rischi incredibili, come curare Boris Johnson sapendo che in ogni momento il risultato sarebbe potuto essere quello di restare incinta“.

Poi il video deepfake della Regina Elisabetta entra nel vivo con il balletto per TikTok, con tanto di accenno a twerking, swimming ed esplosione di coriandoli finale. Una ventina di secondi, grazie ai quali ormai lo spettatore ha capito chiaramente che quella in video non è la vera Regina d’Inghilterra, che introducono alla parte finale: lo svelamento del set e dell’attrice. E dei rischi dei deepfake.

Per diffondere maggiormente il messaggio il video deepfake di Elisabetta II è stato pubblicato anche su Twitter.