La serie Samsung Galaxy Note potrebbe tornare presto

L’informatore Ice Universe apre ad un’ipotesi che in casa Samsung rappresenterebbe un vero e proprio colpo di scena, se messa di fianco alla notizia degli scorsi giorni secondo la quale l’azienda non avrebbe rinnovato i diritti sul brand Galaxy Note. Sembrava dunque deciso lo stop ad una serie iconica, forse la più iconica del marchio grazie a S Pen, ma sembra che non tutto sia già deciso.

In tutta la storia non c’è nulla di ufficiale, “ovviamente" potreste aggiungere visto che siamo qui a parlarne. Ma le notizie che si rincorrono, spesso più che contraddittorie, suggeriscono in casa Samsung il dado potrebbe non essere ancora tratto. Ci sono molti fattori che hanno diretta influenza sul futuro della serie Galaxy Note, che quest’anno non ha visto una nuova generazione: il mercato dei pieghevoli, sul quale Samsung ha investito e che dà risposte commerciali incoraggianti, i numeri di vendita sotto le aspettative dei Galaxy S21, e l’appeal di una serie, Galaxy Note, molto forte sugli appassionati. Insomma, Samsung deve bilanciare almeno questi componenti per decidere sul futuro, e sembra che i ragionamenti siano ancora in atto.

Galaxy Note: “Il progetto c’è"

Le voci in controtendenza di queste ore partono da un tweet di Ice Universe, un informatore molto informato sulle vicende di casa Samsung che in passato non ha sbagliato molte previsioni. Secondo le informazioni da lui raccolte, qualcuno lungo la catena di fornitori di Samsung ha suggerito che una nuova generazione di Galaxy Note è nei programmi dell’azienda.

Il “cinguettio" di Ice Universe è, naturalmente, da prendere con le pinze. È chiaro che Samsung non ha alcun interesse a confermare o smentire la voce nei prossimi giorni, per cui per vederci chiaro bisognerà attendere che arrivino nuove informazioni e leak. Fino a quel momento, bisogna trattare le informazioni striminzite che arrivano dai fornitori per quello che sono: indiscrezioni.

Non c’è altro, infatti. Nessuna informazione aggiuntiva per il momento sul conto di una serie di smartphone che a differenza dei Galaxy S ha sempre regalato ottime soddisfazioni commerciali a Samsung. Per cui i ragionamenti sul futuro di Galaxy Note (e anche sui Galaxy S22 e successivi) dovranno essere attenti, e Samsung potrebbe anche non aver ancora deciso sul futuro della serie Note.

Galaxy Note, la serie insostituibile

Samsung potrebbe continuare a offrire il supporto alla iconica S Pen anche su Galaxy S22 Ultra e così su Galaxy Fold di prossima generazione, ma è evidente come non sia la stessa cosa per chi ha utilizzato Galaxy Note a lungo, se non altro per il fatto che il Note è un tutt’uno con il pennino, che può essere sfilato in un amen dal dispositivo e riposto all’interno senza il timore di smarrirlo o la necessità di acquistare una cover apposita che incrementa le dimensioni dello smartphone.

Il Galaxy Note è il Galaxy Note, uno smartphone apprezzato da generazioni per il pennino da appassionati o determinate categorie professionali rimaste deluse dalla mancanza di una nuova generazione nel 2021. Chissà se ci sarà il gradito ritorno.