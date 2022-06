La smart TV OLED Hisense da 65 pollici è di nuovo al minimo storico

Torna in offerta su Amazon la Smart TV Hisense OLED 65A98G da 65 pollici con soundbar integrata 2.1.2 da 120 W Dolby Atmos con subfwoofer. Gli apparecchi televisivi Hisense hanno a bordo il sistema operativo proprietario VIDAA sviluppato in maniera originale per le sue Smart TV. Sebbene non sia universale come Android, integra comunque tutte le app delle principali piattaforme di streaming come Prime Video, Netflix, DAZN, Youtube, RaiPlay, Mediaset Play Infinitye CHILI.

La TV Hisense OLED 65A98G è uscita nel 2021 ma la sua scheda tecnica resta appetibile ancora oggi in virtù del fatto che lo schermo è un pregevole OLED, quindi con una resa dei colori ottima e un nero assoluto e senza aloni. Inoltre, la presenza della soundbar integrata è un “plus" importantissimo, che risolve il problema audio comune alla maggior parte delle Smart TV: mai sufficiente, né per potenza né per chiarezza (soprattutto sui dialoghi). Infatti, molte Smart TV, anche più costose della Hisense presentano casse audio di pochi watt che richiedono l’integrazione di una soundbar da acquistare a parte per ottenere un suono all’altezza del video. Nel caso della Hisense OLED da 65 pollici il problema non si pone e su questo modello troviamo tutto ciò che ci si può aspettare da una TV di alta gamma oggi: schermo molto ampio ma sottile, cornici sono ridotte all’essenziale e un suono di qualità più che sufficiente.

Smart TV Hisense OLED 65A98G: caratteristiche tecniche

Lo schermo della Smart TV è un OLED 4K, molto sottile, con frequenza di aggiornamento è di 120 Hz, e con Pixel Dimming per poter spegnere ogni singolo pixel. Il chip integrato rende questa Smart TV compatibile con HDR e Dolby Vision IQ, e rende più fluide le scene in movimento veloce grazie alla tecnologia Ultra Motion. Particolare da non sottovalutare: questa Smart TV OLED Hisense è certificata IMAX Enhanced. Ai giocatori, infine, il modello offre il refresh rate variabile.

La soundbar 2.1.2, che supporta il Dolby Atmos e DTS Virtual X, è integrata nella base dell’apparecchio televisivo e composta da 2 speaker superiori, 1 subwoofer e un set di speaker anteriori per una potenza totale di 120 watt che, in pratica, è sei volte superiore alla potenza tipica delle Smart TV di oggi (di solito 10+10 watt, se va bene 15+15 watt).

Il sintonizzatore Digitale Terrestre DVB-T2 abbinato al sintonizzatore Digitale Satellitare DVB-S2 rendono questo apparecchio del tutto a prova di switch off. La connettività è assicurata da Bluetooth, Wi-Fi, USB, ben 3 porte HDMI 2.1 e una porta Ethernet.

Il sistema operativo a bordo è il VIDAA 5, che supporta i controlli vocali di Amazon Alexa e Google Assistant e, come accennato prima, tutte le principali app per lo streaming.

Smart TV Hisense OLED 65A98G: offerta su Amazon

La TV Hisense OLED da 65 pollici ha un prezzo di listino abbastanza alto, come tutti gli Smart TV con tecnologia OLED: costa 1.999 euro. Ma oggi la troviamo in offerta su Amazon a 1.299 euro (-700 euro, -37%) e va comprata al volo, perché è ancora un modello validissimo.

Smart TV Hisense 65 pollici OLED 4K 2021 65A98G – Con Soundbar Integrata 2.1.2 120 W