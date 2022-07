La Smart TV Philips low cost è in sconto: costa pochissimo

Ci sono TV da sogno, che costano migliaia di euro e ci sono TV che servono solo a vedere la TV. E finché ce la fanno vedere, va tutto benissimo e non ci verrebbe mai in mente di cambiarle. Capita, però, che una di queste Smart TV si rompa o, comunque, vada sostituita. In questo periodo c’è un esempio da manuale: la vecchia TV della casa di villeggiatura, comprata una decina di anni fa e che non è neanche compatibile con lo Switch Off al DVB-T2.

Dopo anni di onorato servizio, quindi, una TV del genere risulta praticamente inutilizzabile e va per forza di cose sostituita. Ma nessuno vuole spendere molto per una TV che, nella migliore delle ipotesi, servirà a vedere il telegiornale e qualche film la sera sul digitale terrestre, visto che molto probabilmente a mare o in montagna non abbiamo una connessione fissa per vedere film in streaming senza prosciugare i Giga del cellulare. Un’ottima risposta a queste esigenze di base è la Smart TV Philips 6800 da 32 pollici: costa poco, di listino, è di buona qualità e di ottimo marchio, non ha problemi con lo switch off ed è persino in sconto su Amazon.

Smart TV Philips 6800: caratteristiche tecniche

La Smart TV Philips 6800, modello 32PFS6855/12, ha uno schermo LCD da 32 pollici con risoluzione Full HD, refresh di 60 Hz e rapporto d’aspetto 16:9. E’ un modello base, ma di buona qualità: è compatibile con l’HDR 10 e l’HLG, e soprattutto con tutti i codec necessari al digitale terrestre di seconda generazione: Mpeg-2, Mpeg-4 e Hevc Main10.

Ha persino un decoder satellitare, quindi è possibile usarla anche con tivùsat se in zona il segnale digitale terrestre non prende bene. Ci sono anche 3 porte HDMI, una delle quali con il CEC per collegare una soundbar e comandare tutto il volume con un solo telecomando, e due USB. C’è anche una porta di rete LAN e il WiFi per la connessione a Internet senza fili.

La parte audio è composta da due speaker stereo, per 16 watt di potenza totali. Il sistema operativo è il Saphi di Philips, che non è il migliore in assoluto ma ha tutte le app di base per lo streaming.

Smart TV Philips 6800: l’offerta amazon

Dalla scheda tecnica, dunque, si intuisce che la Smart TV Philips 6800 è un dignitosissimo modello base, con diagonale da 80 centimetri e tutte le funzioni essenziali che deve avere una televisione oggi. In più è Philips, cosa che ci fa stare più sereni in quanto a durata nel tempo e a garanzia.

Il prezzo di listino di questa Smart TV è di 199 euro, quindi già abbastanza basso per un prodotto di marca. Il prezzo in offerta Amazon è di 178,99 euro (-20 euro, -10%). Insomma: avete trovato la TV economica per la casa a mare.

Smart TV Philips 6800 – Diagonale 32 pollici – Risoluzione Full HD – Compatibile DVB-T2