La strategia 2021 di Samsung: 3 nuovi chip Exynos, uno per i laptop

Negli ultimi giorni i leaker stanno dibattendo parecchio su Twitter sul futuro della gamma di processori Exynos di Samsung. Già nei giorni scorsi ha iniziato a circolare una prima indiscrezione, secondo cui Samsung presenterà entro fine anno i nuovi Galaxy Book con SoC proprietario, non più realizzato da Qualcomm.

Adesso, invece, i leaker stanno tornando insistentemente a twittare messaggi contenenti “Exynos 8XX“, “Exynos 1XXX" ed “Exynos 2XXX“, dopo una prima ondata di messaggi simili a fine gennaio. Che qualcosa bolla in pentola, quindi, è chiaro ma da Samsung ancora non ci sono notizie ufficiali. Nulla viene detto, soprattutto, sul più interessante dei tre chip attesi: il 2XXX, che probabilmente sarà 2200 e integrerà una GPU prodotta da AMD. Sarebbe proprio questa, infatti, la strategia scelta da Samsung per superare il gap di prestazioni grafiche con i SoC Snapdragon 888 di Qualcomm dotati di GPU proprietaria Adreno.

Samsung Exynos 8XX

Il prossimo Exynos della serie 800 sarà usato sui device di fascia media e bassa, ad esempio la gamma Galaxy A, dove andrà a sostituire l’ormai obsoleto Exynos 9611. Dovrebbe avere prestazioni superiori a quelle di Exynos 850, usato sul Samsung A21s, ed essere compatibile con il 5G.

Samsung Exynos 1XXX

Il Samsung Exynos 1XXX sarà quasi certamente il 1200, destinato alla fascia alta del mercato ma non ai top di gamma. Come il predecessore Exynons 1080, che Samsung ha fornito anche a Vivo per i suoi X60 ed X60 Pro.

Samsung Exynos 2XXX

E’ il SoC top di gamma, successore dell’attuale Exynos 2100 che equipaggia i nuovissimi Galaxy S21, smartphone flagship di quest’anno. Si chiamerà quasi cercamente Exynos 2200 ed è il processore più interessante di tutti perché, insieme forse anche al precedente, potrebbe avere il comparto grafico realizzato fa AMD.

Se così fosse avrebbe sufficiente potenza per ogni tipo di applicazione di di produttività base e potrebbe equipaggiare i nuovi laptop Galaxy Book senza far rimpiangere troppo un SoC made in Qualcomm.