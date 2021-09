La tastiera originale per iPad è in offerta a metà prezzo

Con l’iPad Pro di quinta generazione Apple ha fatto un enorme passo avanti in termini di prestazioni, grazie al nuovo chip M1 che sostituisce l’A12Z presente nell’iPad di quarta generazione. Tuttavia, a crescere è stato anche il prezzo: per l’ultimo iPad Pro si spendono non meno di 899 euro per la versione da 11 pollici, addirittura 1.219 per quella da 12,9 pollici.

In realtà, però, chi oggi ha già un iPad Pro di quarta generazione molto probabilmente non ha bisogno di passare al modello successivo. Per la maggior parte degli utilizzi, infatti, all’iPad Pro 3 manca solo una cosa: una buona tastiera esterna, per usarlo come se fosse un laptop con schermo touch. Questa tastiera esiste, si chiama Apple Magic Keyboard ma, come l’iPad Pro di terza generazione al quale è destinata, non è più disponibile sul sito ufficiale di Apple. La si trova, però, su Amazon e la buona notizia è che è anche in sconto, seppur solo per pochi giorni. Chi ha un iPad Pro da 12,9 pollici della generazione precedente, quindi, apra bene le orecchie: può comprare una tastiera con mousepad originale Apple a metà prezzo.

Apple Magic Keyboard: caratteristiche tecniche

Poiché ad ogni generazione di prodotto Apple cambia anche gli accessori, prima di continuare specifichiamo subito che la Apple Magic Keyboard in sconto su Amazon è quella per iPad Pro 12,9 pollici di terza e quarta generazione, quelli lanciati a ottobre 2018 e a marzo 2020, non l’ultimo lanciato a maggio 2021.

Apple descrive la Magic Keyboard come “l’anima gemella di iPad Pro“, e non ha tutti i torti: aggiunge al tablet una comodissima tastiera retroilluminata, molto precisa ed efficace, un trackpad piccolo ma utilissimo, uno stand con cerniera ad aggancio magnetico che permette di ruotare l’iPad Pro di 130 gradi. Ha anche una porta USB-C per la ricarica.

Per chi usa l’iPad Pro per lavoro, quindi, la Magic Keyboard è veramente una svolta: tutto è molto più comodo e veloce, la scrittura è rapidissima e l’uso della tastiera non pregiudica quello del touch o del pennino. La qualità costruttiva è elevatissima, al pari del tablet al quale va associata, cosa che la rende molto durevole nel tempo.

Apple Magic Keyboard: l’offerta Amazon

Il prezzo da pagare per la Magic Keyboard originale di Apple è, come al solito, altissimo: quando era ancora in commercio (oggi si trova solo quella per iPad Pro di quinta generazione), costava di listino ben 399 euro. In pratica quanto un tablet nuovo, intero.

Apple Magic Keyboard – Versione per iPad Pro Gen 3 e 4 da 12,9 pollici

Oggi questo modello è in sconto su Amazon e lo si compra a 209 euro (-190 euro, -48%), quindi in pratica a metà prezzo. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, con tutte le garanzie conseguenti che ormai ben conosciamo, e va comprato in fretta perché l’offerta scade tra sei giorni. Questa tastiera non è più in produzione, quindi è probabile che chi non la compra oggi non la troverà più se non di seconda mano.