La Terra sta diventando via via meno luminosa

La Terra sta cambiando moltissimo, a un ritmo che per noi è difficile da osservare ma che per i ritmi del nostro pianeta è molto veloce. E spesso, causa o complice è il cambiamento climatico. Lo vediamo spesso con gli animali, che hanno dovuto adattarsi a un habitat che cambia.

Per esempio, gli scienziati si sono accorti che la Terra sta diventando sempre meno luminosa, e hanno lanciato l’allarme. Cerchiamo di capire perché questo potrebbe essere un problema.

Perché la Terra è meno luminosa

La scoperta viene da una ricerca combinata del Big Bear Solar Observatory, che studia come fluttua la luce, e della NASA, col progetto Cloud’s and the Earth’s Radiant Energy System.

Lo studio si è concentrato sul ruolo delle nuvole, elemento chiave anche del cambiamento climatico che sta sconvolgendo il nostro pianeta perché lo influenzano e a loro volta ne sono influenzate.

Le nuvole infatti stanno riflettendo meno luce solare. Ed è stato scoperto grazie a vent’anni di osservazioni del fenomeno chiamato "earthshine", cioè la capacità della Terra di riflettere la luce sulla superficie della Luna. A questo studio si è aggiunto anche un’osservazione della riflettività terrestre (l’albedo) e solare.

E il risultato parla chiaro: in vent’anni, la quantità di luce riflessa dalla Terra è diminuita dello 0,5%, quindi mezzo watt in meno di luce per metro quadrato. Metà di questo declino è avvenuta negli ultimi tre anni, principalmente a causa della diminuzione di nuvole basse sull’Oceano Pacifico orientale, una regione in cui la crisi climatica ha avuto come effetto il riscaldamento delle acque oceaniche: complice di questo riscaldamento è anche l’enorme presenza di plastica nelle acque dell’Oceano Pacifico, per cui si sta pensando a una soluzione.

Questo è uno degli elementi che ha disorientato gli scienziati, che si aspettavano un aumento della quantità di nuvole (e quindi un aumento della capacità di riflettere la luce) proprio per via dell’aumento della temperatura. Ma non è andata così.

E di conseguenza la luce non riflessa nello spazio rimane intrappolata sulla Terra, con gli effetti sul cambiamento climatico e sull’aumento delle temperature che possiamo immaginare, come per esempio l’innalzamento del livello dei mari.