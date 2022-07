La ventola per raffreddare il laptop è a metà prezzo

Tutti prima o poi abbiamo sperimentato il rallentamento del nostro laptop. Spesso abbiamo dato la responsabilità ai troppi programmi installati, all’eventuale conflitto tra software, al fatto che fosse vecchio. Ma in realtà spesso la spiegazione è molto più semplice: il processore si surriscalda e inficia l’intero lavoro di tutte le componenti del laptop.

Possiamo testare anche empiricamente questa condizione: basta mettere una mano sotto il chassis del laptop dal lato del processore per sentire che effettivamente la superficie in quella zona è decisamente più calda. Il fatto che le ventole interne girino all’impazzata è un altro segnale. Come ovviare al fatto che il calore non viene dissipato a sufficienza e che dunque incide sulle prestazioni del processore? Le ventole Klim Halo hanno proprio quest’obiettivo. Sono poste al di sotto di un leggio che consente sia di posizionare il computer portatile con un’angolazione ottimale, sia di provvedere al raffreddamento grazie a una coppia di ventole potenti che si aggiungono a quelle del portatile. Oggi, peraltro le ventole Klim Halo sono in offerta su Amazon con il 50% di sconto.

Ventole Klim Halo: caratteristiche tecniche

Il leggio Klim Halo ha una struttura in ABS, mentre il computer sarà poggiato sulla griglia in metallo bucherellato. Il fondo è dotato di una coppia di ventole per il raffreddamento e l’intera struttura misura 41 cm di larghezza, 21 cm di altezza e ha uno spessore di 3 cm.

Dunque, misure standard adatte per poggiare la maggior parte dei computer portatili che hanno uno schermo tra gli 11 e i 17 pollici.

Sulla parte anteriore del Klim Halo troviamo un piccolo display che mostrano la velocità delle ventole, i pulsanti per aumentare o diminuire la velocità e infine la possibilità di accendere o spegnere luci RGB. Il rumore delle ventole non supera i 23 dB.

Le due ventole misurano 12 cm e mezzo e girano a una velocità di 1200 giri/min il che consente di ottenere un flusso d’aria abbastanza potente da abbassare la temperatura all’altezza del processore, ma anche lungo tutta la superficie in pochi secondi. La velocità delle ventole può essere regolata.

Infine, il Klim Halo è dotato di porta USB aggiuntiva per replicare quella del computer, occupata dal cavo di alimentazione per il funzionamento delle ventole.

Ventole Klim Halo: l’offerta di Amazon

Le ventole Klim Halo hanno già un ottimo prezzo di listino, costano infatti 59,97 euro ma oggi Amazon le propone al 50% di sconto con prezzo finale di 29,97 euro (-30 euro, -50%).

