I nuovissimi laptop Huawei sono già in offerta

Il gigante cinese Huawei ha appena rinnovato la gamma MateBook 16 con i nuovi modelli basati sulle CPU AMD della serie Ryzen 5000. I nuovi modelli sono già disponibili anche in Italia, sia sul Huawei Store che su Amazon, e sono in offerta fino al 31 marzo.

Stiamo parlando di tutte le versioni di questi computer portatili, sia quelli con il potente processore Ryzen 7 5800H con architettura Zen 3 “Cezanne“, sia quelli con il più tranquillo Ryzen 5 5600H. In entrambi i casi il nuovo MateBook di Huawei in versione da 16 pollici è dotato di uno schermo veramente di buon livello, di tanta memoria e ha una ottima qualità costruttiva, come da tradizione Huawei. In più, come sugli altri prodotti recenti dell’azienda, anche con MateBook 16 2022 è possibile usare la tecnologia Super Device per scambiare dati tra computer, tablet e smartphone senza dover nemmeno collegare un cavo.

Huawei MateBook 16: caratteristiche tecniche

Il nuovo Huawei MateBook 16 è un computer portatile pensato per i professionisti e i creator, ai quali offre innanzitutto un bellissimo schermo da 16 pollici con risoluzione 2,5K, cornici sottilissime e una gamma di 1,07 miliardi di colori, pari al 100% dello spettro colore sRGB.

Poi ci sono i processori, a scelta tra AMD Ryzen 7 5800H e AMD Ryzen 5 5600H. Il primo è consigliato a chi ha bisogno di prestazioni molto elevate: in single core ha prestazioni equivalenti a quelle dell’ormai famoso Apple M1, ma in multicore è quasi sempre superiore.

Chi non ha bisogno di tanta velocità e preferisce un processore meno potente, più economico e che consuma di meno può scegliere invece il Ryzen 5 5600H. In entrambi i casi la memoria RAM è da 16 GB e lo spazio di archiviazione è da 512 GB su veloce SSD.

Molto buona la batteria da 84 Wh, con caricatore a 135 watt che permette di ricaricare 3 ore e mezza di uso in un quarto d’ora. L’autonomia totale dichiarata è pari a 12,5 ore di riproduzione video a 1080p.

Huawei MateBook 16: l’offerta di lancio

I nuovi Huawei MateBook 16 sono quindi degli ottimi laptop, adatti al lavoro pesante. Il prezzo è consono alla scheda tecnica, ai materiali e alle finiture premium e al marchio Huawei, che ha ancora moltissimo da dire.

Imposta immagine in evidenzaHuawei MateBook 16 con AMD Ryzen 7 5800H costa 1.349 euro, ma è in sconto a 1.279 euro (-70 euro, -5%).

Huawei MateBook 16 – CPU AMD Ryzen 7 5800H – Versione 16/512 GB di memoria

Huawei MateBook 16 con AMD Ryzen 5 5600H costa 1.199 euro, ma è in sconto a 1.099 euro (-100 euro, -8%).

Huawei MateBook 16 – CPU AMD Ryzen 5 5600H – Versione 16/512 GB di memoria