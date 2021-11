LG Gram: i laptop potentissimi a -500 euro per il Black Friday

I laptop LG Gram sono tra i preferiti dai creator di mezzo mondo, grazie alla loro potenza, ad un ottimo schermo e ad una leggerezza quasi incredibile viste le dimensioni e le caratteristiche tecniche dei modelli della gamma. Il loro prezzo, però, è “pro" tanto quanto le caratteristiche e, per questo, lo sconto al momento fatto da Amazon per il Black Friday 2021 farà felici moltissimi acquirenti.

Un taglio netto di 500 euro (per la precisione 499) sui modelli da 16 e 17 pollici, delle vere e proprie workstation portatili in grado di reggere elevati carichi di lavoro grazie al processore Intel Core i7 di undicesima generazione (superato solo dai nuovi Core di dodicesima generazione, appena presentati ma non ancora disponibili sul mercato di massa). I modelli attualmente in sconto per il Black Friday 2021 di Amazon sono il 17Z90P Pro e il 16Z90P Pro, assolutamente identici in ogni caratteristica tranne che per le dimensioni dello schermo (e, di conseguenza, il peso). La differenza di prezzo tra i due modelli è di appena 100 euro, quindi la scelta tra l’uno o l’altro è dettata semplicemente dalle esigenze o dai gusti personali.

LG Gram Z90P Pro: caratteristiche tecniche

Trattiamo insieme i due modelli perché, come già detto, a parte lo schermo sono identici. Si tratta di laptop LG di alta gamma, con processore Intel Core i7-1165G7 e certificazione Intel Evo, affiancato da 16 GB di RAM e 512 GB di hard disk SSD. Lo schermo, sia quello da 16 pollici che quello da 17, è un LCD IPS di alta qualità e con risoluzione di ben 2.560×1.600 pixel.

Ottimo per chi lavora con foto e video, anche grazie alla capacità di riprodurre il 99% dello spettro di colore DCI-P3 e al rapporto d’aspetto di 16:10: è come un 16:9, ma ha più spazio in basso (utilissimo se si usano applicazioni di video editing). Con questi LG Gram è poi possibile pilotare due display esterni 4K contemporaneamente o un display 8K.

Ottima anche la batteria, da ben 80 Wh, che garantisce un’autonomia fino a 15 ore consecutive. E’ quindi ragionevole pensare di poter fare un’intera giornata di “lavoro pesante" con questi laptop. Ottimo anche l’audio, certificato DTS:X Ultra, mentre tra le connessioni disponibili troviamo il WiFi 6, il Bluetooth 5.0, una porta HDMI, due USB 3.0 e una Thunderbolt 4 che può ricaricare il portatile a 100W di potenza.

Infine, il peso di questi due modelli: LG Gram 17Z90P Pro si ferma a 1,35 kg mentre LG Gram 16Z90P Pro pesa solo 1,19 kg.

LG Gram Z90P Pro: l’offerta Black Friday 2021

LG Gram 17Z90P Pro e 16Z90P Pro sono chiaramente due macchine da lavoro, che ovviamente possono essere usate anche per lo svago nei momenti liberi. I prezzi di listino sono elevati, ma giustificati dalla qualità costruttiva e dalla scheda tecnica, in entrambi i casi decisamente “pro“.

In occasione del Black Friday 2021, però, entrambi i modelli costano 499 euro in meno e il loro prezzo, pur restando elevato, diventa veramente conveniente.

LG Gram 17Z90P Pro – Laptop ad alte prestazioni da 17 pollici – LG Gram 17Z90P Pro – Versione 16/512 GB

LG Gram 16Z90P Pro – Laptop ad alte prestazioni da 16 pollici – LG Gram 17Z90P Pro – Versione 16/512 GB