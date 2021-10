I potentissimi laptop LG Gram ora costano molto meno

Ci sono laptop per la DaD, laptop per lo smart working, laptop per il tempo libero, laptop da gaming e poi ci sono i laptop per i creator, quelli potenti, stabili e affidabili per il lavoro duro. Macchine ad alte prestazioni, che costano ma che integrano le migliori tecnologie disponibili al momento del lancio. Tra le macchine di questo tipo ci sono senza dubbio i laptop LG Gram, che in versione 2021 ruotano attorno ai chip Intel Core di undicesima generazione con GPU Intel Iris Xe integrata nella CPU.

Compatti, leggeri, dall’ottimo display 16:10, certificati Intel Evo e con una grande batteria, i portatili LG Gram sono disponibili nei formati da 14, 16 e 17 pollici, con processori Intel i5 o i7 e sono dedicati, visto anche il prezzo, ad un pubblico di professionisti. Per capirci, viste le caratteristiche, sono l’alternativa Intel/Windows ai MacBook Pro (non ci riferiamo ai due nuovi modelli appena presentati da Apple, ancora da testare). Si tratta, ovviamente, di dispositivi molto costosi con i modelli più alti in gamma che superano tranquillamente i 2.000 euro, mentre i medio gamma viaggiano tra i 1.500 euro e i 1.800 euro. Un sogno? Non proprio, perché al momento alcuni modelli sono in fortissimo sconto su Amazon, fino al 40%, e non presso venditori terzi: sono venduti e spediti da Amazon. Ecco quali

LG Gram 14Z90P da 14 pollici: caratteristiche e prezzo Amazon

Partiamo dal più piccolo e leggero della gamma LG Gram, il modello da 14 pollici e appena 999 grammi di peso. Ha un display Full Hd di tipo IPS (la miglior tecnologia per gli LCD, dopo la nuova Micro-LED) con un rapporto d’aspetto di 16:10 che permette sia di lavorare comodi sia di guardare un film senza sprecare spazio utile.

Il processore è l’Intel Core i5-1135G7, con frequenza massima di 4,2 GHz, affiancato da 8 GB di RAM e 512 GB di spazio su disco SSD. La grafica è integrata nel chip: è la nuova GPU Intel Iris Xe, decisamente più performante rispetto alle precedenti soluzioni integrate. Ottima la batteria, da 72 Wattora che promette fino a 18 ore e mezza di autonomia con carichi di lavoro non troppo elevati.

LG Gram 14Z90P da 14 pollici, in questa configurazione, ha un prezzo di listino di ben 1.499 euro ma oggi è in sconto su Amazon a 899,99 euro (-599 euro, -40%). Se cercate un portatile Intel con Windows 10 Pro e vi piace la diagonale da 14 pollici (né troppo, né troppo poco) è assolutamente il caso di farci un pensiero.

LG Gram 14Z90P – Display 14 pollici – Intel Core i5-1135G7 – Versione 8/512 GB

LG Gram 16Z90P da 16 pollici: caratteristiche e prezzo Amazon

Se, invece, i 14 pollici vi stanno stretti, allora potete puntare sul modello LG Gram 16Z90P da 16 pollici. E’ praticamente identico al precedente, salve poche eccezioni. lo schermo da 16 pollici ha una risoluzione superiore (2.560×1.600 pixel), la batteria è un po’ più grande (80 Wattora) e ovviamente pesa un po’ di più (1,19 chili).

Per il resto è identico il processore, la RAM e il disco SSD. Ma non il sistema operativo: non troviamo Windows 10 Pro, bensì Windows 10 standard. Ciò comporta un prezzo di listino identico al modello precedente e, di conseguenza, un identico sconto e prezzo finale Amazon: 899,99 euro (-599 euro, -40%).

LG Gram 16Z90P – Display 16 pollici – Intel Core i5-1135G7 – Versione 8/512 GB

LG Gram 16Z90P (i7) da 16 pollici: caratteristiche e prezzo Amazon

Infine, una variante del laptop LG Gram 16Z90P da 16 pollici è anch’essa in sconto su Amazon. La differenza rispetto al modello precedente è nella CPU e nella RAM: qui troviamo un Intel Core i7-1165G7 con frequenza massima di 4,7 GHz e 16 GB di RAM, invece di 8 GB.

Tutto il resto è identico, a parte ovviamente il prezzo: 1.799 euro, che però su Amazon diventano 1.299 euro (-499 euro, -28%). Se vi serve un ottimo portatile per lavorare, con un ottimo schermo, questo è il modello da comprare subito: lo sconto potrebbe non durare molto.