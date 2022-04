Il laptop con Intel Core ora costa pochissimo

Un buon laptop oggi permette a quasi tutti di lavorare da casa, guardare film e serie TV da uno schermo più grande di quello del telefono o del tablet e, scegliendo bene, non bisogna spendere neanche troppo per un dispositivo del genere. Basta sapere cosa si compra e approfittare dell’offerta giusta.

Su Amazon, in questi giorni, di offerte del genere non ne mancano di certo visto che è in corso l’iniziativa Offerte di Primavera, grazie alle quali è possibile comprare un po’ di tutto a prezzi molto vantaggiosi. Se non si cerca un laptop di grande marca, ma ci si accontenta di un dispositivo di marca meno prestigiosa, la convenienza schizza alle stelle. E’ il caso del Medion E15407 con CPU Intel Core i3-1005G1 che, in questi giorni, è venduto con un taglio del prezzo del 35%. Il prezzo finale è bassissimo per un computer con queste caratteristiche tecniche e, proprio per questo, ci sentiamo di consigliarvelo nonostante non sia un prodotto premium di marca molto nota.

Laptop Medion E15407: caratteristiche tecniche

Il laptop Medion E15407 è un computer portatile con schermo da 15,6 pollici, con risoluzione Full HD. La CPU è una Intel Core i3-1005G1: non è di ultima generazione, ma è comunque nettamente più potente dei vari Celeron che si trovano in questa fascia di prezzo.

La RAM è pari a 8 GB, mentre lo spazio di archiviazione su disco SSD è da 256 GB. La scheda grafica è integrata nella CPU, è la Intel UHD Graphics con memoria condivisa.

Il peso è molto contenuto, nonostane la batteria non sia piccolissima: 2 kg, con accumulatore da 45 wattora. Il laptop Medion E15407 viene venduto con Windows 10 Home Edition preinstallato, ma è aggiornabile immediatamente e in modo gratuito a Windows 11.

Laptop Medion E15407: l’offerta Amazon

Il prezzo di listino del Medion E15407 da 15 pollici è di 529 euro. E’ un buon prezzo, inferiore di circa 100-150 euro rispetto ad un equivalente laptop di marca famosa come Asus o Lenovo.

Al momento, con le offerte di primavera Amazon, il prezzo è molto più basso: 339,99 euro (-179,91 euro, -35%). A questo prezzo è praticamente impossibile comprare un laptop con Intel Core i3.