Nelle ultime settimane non sono soltanto i genitori degli studenti delle scuole primarie e secondarie a doversi organizzare per la DaD, la Didattica a Distanza, ma anche gli stessi insegnanti che devono fare lezione da casa. Anche a loro serve un dispositivo per la DaD e anche a loro servono consigli su quale computer comprare per fare DaD.

Scartando subito i desktop, che sono potenti ed economici ma richiedono una scrivania tutta per loro (che non sempre a casa di un maestro o un professore c’è) e scartando anche tablet e smartphone che non hanno né le prestazioni né lo schermo sufficienti a fare lezione a decine di ragazzi, restano a disposizione i laptop. Ce ne sono mille modelli diversi, la scelta è forse fin troppo alta, noi ci concentreremo su quelli con prezzo fino a 500 euro, cioè quelli che si possono comprare gratis con la Carta del Docente. Prestazioni a parte, la scelta principale da fare è: schermo normale o schermo touch?

Laptop per docenti in DaD: come scegliere lo schermo

Lo schermo touch fa salire il prezzo dei laptop e non di poco. Se vogliamo restare entro i 500 euro di spesa, quindi, è probabile che per averlo dovremo rinunciare a qualcos’altro. Ma non sempre è un problema perché per fare DaD di solito non servono grandi prestazioni, né una ottima webcam (la qualità del video si perderebbe con l’elevata compressione del flusso dovuta ai tanti partecipanti alla videolezione).

Lo schermo touch, unito alla condivisione dello schermo permessa ormai da tutte le app di videoconferenza, permette agli insegnanti di usare il laptop come una LIM (Lavagna Interattiva Multimediale, la cosiddetta “lavagna elettronica" che troviamo nelle scuole).

Avere una LIM, o qualcosa da usare in modo simile, è fondamentale per alcuni docenti ma è poco utile per altri. Chi insegna grammatica (italiana o straniera), matematica, arte, fisica o chimica e altre materie che prevedono un uso intenso della lavagna trarrà certamente giovamento dall’uso di un laptop con schermo touch.

Chi invece insegna materie non strettamente legate all’uso della lavagna, come storia, filosofia, letteratura e altre materie del genere potrà anche fare a meno di uno schermo touch e limitarsi a condividere lo schermo sul quale scriverà con una app e la tastiera. Potrà quindi risparmiare sull’acquisto del laptop per la DaD.

Carta del Docente su Amazon: si può fare

Naturalmente queste indicazioni vanno prese con le pinze, perché molto dipende dallo stile di insegnamento del singolo docente. Per questo abbiamo selezionato alcuni modelli di laptop, con schermo touch e normale, dal prezzo entro i 500 euro che si possono comprare senza spendere un soldo grazie alla Carta del Docente.

Ricordiamo che la Carta del Docente si può usare solo per comprare prodotti venduti e spediti da Amazon, come quelli che stiamo per elencare.

Laptop touch per la DaD

Se vogliamo un laptop per la DaD con schermo touch dovremo rinunciare a una grossa diagonale dello schermo. Non è solo una questione di contenimento del prezzo: questi dispositivi nascono come alternativa evoluta al tablet e, di conseguenza, puntano tutto su leggerezza e piccolo ingombro.

Mediamente i processori non sono molto potenti, ma sono sufficienti a trasmettere senza problemi il flusso video tramite l’app di videoconferenza. Tra di essi ci sono anche dei Chromebook, alternativa sempre più interessante al laptop con Windows 10.

Lenovo IdeaPad Flex 5 Chromebook Convertibile, Display 13.3" Full HD Touch, Processore Intel Celeron 5205U, 64GB eMMC, 4GB RAM, Lenovo USI Pen, Chrome OS, Graphite Grey

Acer Chromebook, Touchscreen, Spin 311 CP311-3H-K0KH Notebook con Processore MTK MT8183 con Octa-core CPU, Ram 4 GB, 64 GB eMMC, Display 11.6" HD Multi-Touch LCD, Mali-G72 MP3, Chrome OS, Silver [CB]

Mediacom Flexbook Notebook PC, Display da 11.6", N3350, RAM da 4 GB, eMMC da 32 GB [Layout Italiano]

Mediacom Flexbook Notebook PC, Display da 13.3", N3350, RAM da 4 GB, eMMC da 32 GB [Layout Italiano]

Asus Flip TP401NA-BZ068T Notebook, Display LCD da 14" HD Touchscreen, Processore Intel Celeron N3350, RAM dda 4 GB LPDDR3, eMMC da 64 GB

Laptop senza touch per la DaD

Se non serve lo schermo touch, i laptop per la DaD tra cui scegliere aumentano mentre i prezzi scendono. A parità di prezzo, quindi, si prende un dispositivo con caratteristiche tecniche migliori o con uno schermo più ampio.

Se vogliamo usare la Carta del Docente, però, la scelta si restringe nuovamente ai prodotti venduti e spediti da Amazon, come questi:

HP - PC Chromebook 14a-na0020nl, Intel Celeron N4020, RAM 4 GB, eMMC 64 GB, Sistema Operativo Chrome OS, Google Play Store, Schermo FHD 14", Audio Bang&Olufsen, USB-C, Webcam, Argento

HP 4QX25EA Notebook con Processore Intel Core i3, 4 GB di RAM, SSD da 256 GB, Display da 15.6” HD, Argento Cenere Scuro [ Layout Italiano ]