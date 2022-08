La lavasciuga smart di Samsung costa la metà: offerta mai vista su Amazon

Le asciugatrici stanno conquistando sempre più spazio nelle lavanderie domestiche degli italiani. Non sempre, però, si ha in casa spazio per ospitare due elettrodomestici così "ingombranti". Chi non vuole rinunciare alla comodità e ai vantaggi garantiti da questo elettrodomestico, dunque, deve percorrere un’altra strada.

La lavasciuga WD10T534DBW/S3 di Samsung è progettata e realizzata per risolvere i problemi di chi non ha spazio. E non ha molto tempo da dedicare a lavaggi e asciugatura del bucato: grazie all’intelligenza artificiale e alla connettività Wi-Fi, l’elettrodomestico del produttore sudcoreano aiuterà a scegliere il miglior programma di lavaggio e asciugatura e gestire il tutto a distanza. E grazie all’offerta choc di oggi su Amazon, puoi acquistarla a metà prezzo e pagarla a rate a tasso 0 con i servizi di Cofidis.

Samsung lavasciuga WD10T534DBW/S3 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

La lavasciuga Samsung in offerta su Samsung è tra le più avanzate e tecnologiche in commercio. L’elettrodomestico, infatti, sfrutta l’intelligenza artificiale per imparare le tue abitudini e offrirti consigli sui migliori programmi di lavaggio e asciugatura. La tecnologia AI Control, quindi, "studia" quali sono i capi che laviamo con maggior frequenza e i programmi che usiamo più spesso per offrirci poi dei suggerimenti su come lavare meglio i nostri abiti utilizzando uno dei 27 programmi a disposizione.

A questo si unisce poi il comodo ecodosatore, che calcola al nostro posto la quantità esatta di detersivo e di ammorbidente necessario a ogni lavaggio. Sfruttando sensori che calcolano il peso del bucato e la quantità d’acqua necessaria per completare il ciclo di lavaggio, la lavasciuga WD10T534DBW/S3 preleva autonomamente detergente e ammorbidente necessari a garantire il miglior pulito possibile, sgravandoci così di questa "responsabilità". Sarà sufficiente riempire il contenitore e l’elettrodomestico avrà un’autonomia anche di un mese.

L’elettrodomestico del produttore sudcoreano offre poi programmi smart che aiutano ad abbattere i consumi energetici (e i costi della bolletta) senza però dover rinunciare all’igiene e alla pulizia. L’ecolavaggio, ad esempio, permette di lavare i capi a bassa temperatura – acqua a 15 gradi – assicurando però la stessa efficacia di un lavaggio a 40 gradi. Il detergente viene infatti trasformato in bolle in modo che possa penetrare più facilmente nelle fibre degli abiti, eliminando così lo sporco in profondità. L’Air Wash, invece, sfrutta l’aria calda per eliminare odori sgradevoli e batteri al 99,9%, senza utilizzare acqua, detergenti o prodotti chimici.

Grazie alla connettività Wi-Fi, poi, sarà possibile collegare e sincronizzare la lavasciuga Samsung al nostro smartphone e controllarla a distanza. Sarà sufficiente scaricare sul nostro telefonino l’app Smart Things del produttore sudcoreano e seguire la procedura di configurazione. Una volta terminata, potremmo controllare i programmi di lavaggio e asciugatura anche quando siamo fuori casa, avviando l’elettrodomestico con un semplice tocco sul display dello smartphone.

Samsung, la lavasciuga top a prezzo mai visto: sconto e offerta

Capire come mai la lavasciuga Samsung sia tra le offerte top di Amazon di oggi non è affatto difficile. L’elettrodomestico del produttore coreano è disponibile con uno sconto del 46% sul listino e, di fatto, lo si paga la metà. Grazie alla promozione, la lavasciuga Samsung WD10T534DBW/S3 costa 619,00 euro, con un risparmio di 530 euro rispetto al prezzo iniziale.

Come accennato, poi, l’utente può scegliere di pagare a rate a interessi 0 grazie a Cofidis: sarà sufficiente scegliere questa opzione tra le modalità di pagamento e seguire la procedura per la richiesta del finanziamento. Si potrà così scegliere di dilazionare il pagamento in 5, 12 o 24 rate mensili di eguale importo.

Samsung lavasciuga WD10T534DBW/S3 da 6 kg (lavaggio) e 10,5 kg (asciugatura), caricamento frontale, con intelligenza artificiale e Wi-Fi