La lavatrice smart per risparmiare acqua ed energia è in offerta

Il prezzo dell’energia elettrica sta andando alle stelle e il risparmio energetico è sempre più una priorità. Come sa bene chi mastica un po’ di tecnologia, i dispositivi più smart sono spesso anche quelli con costi di gestione più bassi: grazie all’intelligenza artificiale e alle raffinate opzioni di programmazione consumano, infatti, molta meno energia.

Ma costano di più e, per questo, vanno comprati possibilmente in offerta per prendere i classici due piccioni con una fava. E’ il caso della lavatrice smart LG AI DD TurboWash, un concentrato di tecnologia al servizio del bucato, in offerta su Amazon ad un prezzo veramente ottimo.

LG AI DD con dispenser: caratteristiche e prezzo

LG AI DD TurboWash è una lavatrice smart a libera installazione, classe energetica A e a carica frontale. Ha una capacità di 10,5 Kg a pieno carico del cestello, una centrifuga da 400-1.400 giri al minuto e un rumore massimo di 71 decibel. Le vibrazioni sono state ridotte grazie al motore inverter direct drive (cioè collegato direttamente al cestello), che è anche il motivo tecnico dietro la grande efficienza energetica di questo elettrodomestico.

Grazie all’intelligenza artificiale la lavatrice LG AI DD pesa del bucato nel cestello, riconosce la tipologia dei tessuti e imposta in maniera autonoma il ciclo di lavaggio, che comunque può essere sempre modificato manualmente.

La vaschetta del detersivo, ammorbidente e eventuali additivi è dotata della funzione autodose ezDispense, che preleva automaticamente la giusta quantità dei prodotti in rapporto al peso e al tipo di bucato.

Con la funzione Turbo Wash 360 è possibile fare un ciclo completo di lavaggio del bucato in 39 minuti: con il potente getto spray multidirezionale dell’acqua i capi vengono bagnati di meno ma in maniera più uniforme e in più riprese e ciò consente il lavaggio profondo e rapido, che richiede anche meno energia elettrica (meno acqua da riscaldare, meno energia per riscaldarla).

La funzione Steam con Allergy Care, invece, attiva getti di vapore che contribuiscono all’eliminazione di acari e polvere durante il lavaggio di lenzuola, coperte, piumoni, tappeti.

Le funzioni smart sono coordinate dall’app SmartThinQ, che grazie alla connessione WiFi di cui è dotata la lavatrice consente da remoto sia di impostare i lavaggi, sia di modificare il programma. Con lo Smart Pairing, invece, è possibile accoppiare l’eventuale asciugatrice LG e fare lavorare insieme i due elettrodomestici al meglio.

Il prezzo di listino della lavatrice LG AI DD con la vaschetta di autodosaggio del detersivo è da fascia alta: 1.499 euro, tanti certamente ma giustificati dalla tecnologia sofisticatissima. Grazie all’offerta in corso su Amazon, però, il prezzo scende a 987 euro (-34%, – 512 euro) e diventa veramente interessante.

LG AI DD senza dispenser: caratteristiche e prezzo

La lavatrice LG AI DD senza dispenser automatico dei detersivi e additivi al lavaggio è del tutto simile alla lavatrice che ne è dotata: le dimensioni restano le medesime, così come le funzioni di peso automatico del bucato, il lavaggio rapido Turbo Wash in 39 minuti, la funzione Steam per il getto di vapore igienizzante e la presenza della connessione WiFi che grazie all’app SmartThinQ consente la gestione dei cicli di lavaggio e il coordinamento con l’eventuale asciugatrice, anche da remoto.

Il prezzo di listino è però notevolmente più basso rispetto al modello dotato di vaschetta di autodosaggio del detersivo, ma resta comunque di fascia alta e pari a 1099 euro che grazie all’offerta in corso su Amazon diventano 754,72 euro (-31%, 344,28 euro).

Questo prezzo diventa estremamente interessante per una specifica fascia di utenti: quelli che non usano i detersivi liquidi, ma le capsule. Per loro, infatti, il dosatore non serve.

