La lavatrice smart che comandi con l'app costa la metà

Quando si dice che la tecnologia ci ha cambiato la vita non si intendono solo i grandi progressi della scienza, resi possibili anche dalla enorme potenza di calcolo dei computer moderni, né il modo semplice, economico e veloce in cui comunichiamo oggi grazie agli smartphone e alle app.

Né si intende solo lo smart working e la DaD, la didattica a distanza degli studenti che ha stravolto il modo di fare scuola. Tutto questo è vero, reale e quotidiano ma ci sono anche altre cose che sono diventate incredibilmente tecnologiche e oggi funzionano in modo assai diverso rispetto al passato. Un esempio è la lavatrice, che già quando si è diffusa nelle nostre case nel dopoguerra ci ha regalato molto tempo e ci ha tolto molta fatica. Ma che adesso, con l’applicazione di tutte le tecnologie che ruotano intorno al concetto di domotica, sta facendo un enorme passo avanti. Un esempio è la Lavatrice Ai Control con Ecodosatore di Samsung, modello top di gamma di una serie che punta tutto sull’intelligenza artificiale.

Lavatrice Samsung WW10T534DAW: un computer col cestello

L’attuale modello di punta della gamma di lavatrici intelligenti di Samsung è quello con la sigla WW10T534DAW. Si tratta di una lavatrice da 10 chili di carico massimo, ma già parlando del peso troviamo la prima funzione smart: l’elettrodomestico è in grado di pesare il carico e di dosare acqua, detersivo e ammorbidente in base alla reale esigenza per il singolo lavaggio.

Questa lavatrice è infatti dotata di “Ecodosatore“, che altro non è se non una coppia di serbatoi (uno per il detersivo, l’altro per l’ammorbidente) di grandi dimensioni: l’utente li carica, poi la lavatrice preleva la quantità di prodotto necessaria. Meno spreco, meno inquinamento, meno pensieri.

Il dosaggio di detersivo e ammorbidente, come anche di acqua, dipende non solo dal peso ma anche dal programma di lavaggio impostato. Programma che si può decidere anche tramite l’app Samsung Smart Things, che oltre a permetterci di far partire il lavaggio da remoto è anche in grado di darci suggerimenti dettagliati su come lavare il carico in base al tipo di vestiti inseriti e al grado di sporco.

Grado di sporco che, come se non bastasse, la lavatrice è riesce a capire da sola dopo la fine del primo lavaggio: se l’acqua è molto sporca, allora è necessaria una seconda passata mentre se è già pulita non ce bisogno di effettuare un ulteriore lavaggio.

Se collegata ad una asciugatrice Samsung, poi, la lavatrice WW10T534DAW è in grado di comunicare con il secondo elettrodomestico e dirgli come dovrà asciugare i panni che sta per ricevere.

Ma non solo: tramite il collegamento all’app la lavatrice sa anche se fuori piove o c’è il sole e regola di conseguenza la centrifuga per “strizzare" di più o di meno il bucato prima della fine del ciclo di lavaggio.

Samsung WW10T534DAW: quanto costa

Parlando di prezzo, qui viene il bello. E’ chiaro che non stiamo parlando di una lavatrice come tutte le altre, ma di un piccolo grande gioiello di tecnologia in grado di semplificare e agevolare una delle attività più noiose (e da tutti ritenuta una gran perdita di tempo e fatica) come il lavaggio del bucato.

E’ altrettanto chiaro che un elettrodomestico del genere non può costare poco, infatti ha un prezzo di listino (per la versione da 10 chili) di ben 1.049 euro. Tuttavia, come spesso capita su Libero Tecnologia, se vi stiamo mostrando questo modello è perché al momento è in fortissimo sconto e si può comprare ad un prezzo assolutamente abbordabile: 499 euro, con uno sconto che tocca addirittura il 52%.

Samsung Lavatrice Smart con Ai Control ed Ecodosatore