Le 10 offerte per telefonia mobile da non perdere a settembre 2020

L’elenco delle migliori offerte per telefonia mobile da attivare nel mese di settembre è caratterizzato dalla presenza di soluzioni diverse tra loro, la maggior parte della quali sono accomunate da un elemento: la presenza di un bundle di dati, minuti e messaggi inclusi nel costo del canone mensile.



Sebbene esistano ancora le tariffe solo voce o solo Internet, così come le promozioni a consumo, le offerte di maggiore appeal nel mercato della telefonia mobile sono proprio quelle di tipo all inclusive, che in genere si caratterizzano per i maggiori vantaggi in relazione al prezzo mensile.

Come sarà possibile notare, le offerte a prezzo più basso sono quelle degli operatori virtuali, che nella maggior parte dei casi propongono tariffe di tipo operator attack, che possono essere attivate soltanto nel caso di portabilità da determinati operatori.

Ci sono poi offerte che possono essere sottoscritte da tutti, sia in caso di nuovo numero sia qualora si volesse mantenere il vecchio numero, e sono infine disponibili anche le prime tariffe di tipo 5G, che potranno essere attivate soltanto nelle città che sono già state raggiunte da questa nuova tecnologia di rete.

Vediamo di seguito il dettaglio delle 10 migliori offerte per telefonia mobile da non perdere nel mese di settembre 2020: in tutti i casi, si consiglia di procedere con l’attivazione online che è molto più veloce e permette di ricevere la nuova SIM direttamente presso il proprio domicilio.

1. Very Mobile a 4,99 euro

Very Mobile è l’operatore virtuale di WINDTRE che propone una delle offerte per telefonia mobile più convenienti, per la quale è previsto l’acquisto della nuova SIM a 5 euro. La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese, ma può essere attivata soltanto dai clienti Iliad, PosteMobile e da altri MVNO.

Il piano mensile, che include chiamate e messaggi illimitati e 30 Giga di Internet, può essere attivato anche dai clienti TIM, Vodafone, Kena, ma al costo di 11,99 euro al mese.

Very propone anche una promozione con minuti e messaggi illimitati e 100 Giga di traffico al mese, la quale prevede un canone di:

• 6,99 euro al mese, per i clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb, PosteMobile, e altri operatori virtuali;

• 7,99 euro al mese per i nuovi numeri;

• 13,99 euro al mese per i clienti TIM, Vodafone, Kena.

2. Kena 5,99 Flash

Kena è l’operatore virtuale di TIM che propone un’offerta per telefonia mobile di tipo operator attack, la quale potrà essere attivata dai clienti Iliad, PosteMobile, Fastweb e tanti altri operatori virtuali, nel caso di portabilità del numero.

La promozione ha un costo di 5,99 euro al mese e prevede la gratuità del primo mese nel caso di attivazione online. Nel costo del canone mensile sono inclusi:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 70 Giga di Internet.

3. Iliad Giga 50

La proposta dell’operatore Iliad è una delle migliori in circolazione in quanto può essere attivata da qualsiasi cliente a prescindere dal suo operatore di provenienza. Iliad propone una tariffa di tipo all inclusive chiamata Giga 50, al costo di 7,99 euro al mese al quale si aggiunge il contributo una tantum per la SIM, di 9,99 euro al mese.

Il piano comprende:

• minuti e messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet e la garanzia di una rete veloce che funziona sul 99% del territorio nazionale.

In alternativa, è disponibile anche la promozione Iliad Giga 40, che costa 1 euro in meno, quindi 6,99 euro al mese, e prevede 40 Giga di Internet invece di 50.

4. Fastweb Mobile

La soluzione per la telefonia mobile di Fastweb è disponibile solo online: può essere attivata da sola o, nel caso in cui si fosse anche interessati a una connessione Internet casa, in combo. In questa seconda ipotesi, si avrebbe diritto a uno sconto sul totale del canone mensile.

La promozione ha un costo di 8,95 euro al mese e include:

• le chiamate illimitate;

• 100 SMS;

• 50 Giga di Internet.

5. ho. Tutto chiaro

ho. è l’operatore virtuale di Vodafone: tra le sue offerte telefonia mobile ce n’è una che può essere attivata da qualsiasi cliente al costo di 12,99 euro al mese, ai quali si aggiunge un costo una tantum di 9,99 euro per l’acquisto della SIM.

La promozione di ho. mobile include:

• chiamate illimitate;

• messaggi illimitati;

• 50 Giga di Internet.

6. Creami Relax100

Si tratta di una delle migliori offerte per telefonia mobile di PosteMobile, attivabile direttamente online o presso un ufficio postale al costo mensile di:

• 10 euro per i primi 3 mesi;

• 9 euro per i mesi dal 4° al 6°;

• 8 euro dal 7° mese in poi.

Il piano include chiamate e SMS illimitati e 80 Giga di Internet per navigare in 4+ fino a 300 Mbps: dopo il primo anno, i Giga mensili diventeranno 100.

7. Voce e Internet di WINDTRE

Nell’offerta voce e Internet di WINDTRE troviamo alcune promozioni per la telefonia mobile davvero interessanti, nelle quali sono inclusi Giga, minuti e messaggi. In particolare, si tratta di:

• Medium, che ha un costo di 12,99 euro al mese e comprende 20 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

• Large, che ha un costo di 14,99 euro al mese e comprende 40 Giga, minuti illimitati e 200 SMS;

• Xlarge, che ha un costo di 16,99 euro al mese e comprende 60 Giga, minuti illimitati e 200 SMS.

8. Red Unlimited Smart

Red Unlimited Smart è una promozione dell’operatore Vodafone di tipo all inclusive, che ha un costo di 18,99 euro al mese e prevede un contributo di attivazione di 5 euro. Tra le particolarità di questo piano, ci sono i Giga illimitati per l’utilizzo delle app: è dunque la soluzione ideale per i giovani o per chiunque utilizzi parecchio i servizi di messaggistica istantanea, o le app per ascoltare musica.

L’offerta comprende nel piano mensile:

• chiamate e messaggi senza limiti;

• 40 Giga di traffico.

9. Supergiga 20

Supergiga 20 è un’offerta solo Internet proposta da TIM, che ha un costo di 9,99 euro al mese e nella quale sono inclusi 20 Giga al mese per connettersi con la qualità della rete TIM. La promozione:

• può essere abbinata a un modem Wi-Fi, disponibile presso i negozi TIM con uno sconto di 50 euro incluso;

• permette di navigare anche dopo il superamento dei Giga disponibili, pagando 1,90 euro ogni 200 Mega consumati.

10. TIM Advance 5G

TIM propone alcune delle prime tariffe per telefonia mobile di tipo 5G, tra le quali spicca TIM Advance 5G, al costo di 29,99 euro al mese. Il piano prevede 14 euro una tantum per il contributo di attivazione e 5 euro per l’acquisto della nuova SIM.

L’abbonamento mensile comprende:

• chiamate e messaggi senza limiti;

• 50 Giga di traffico con la rete di tipo 5G.