Le 10 offerte per telefonia se vuoi cambiare da subito il tuo operatore

Cambiare operatore di telefonia mobile rappresenta una delle migliori strategie per riuscire a risparmiare sul costo della propria offerta mobile, individuando una soluzione più vantaggiosa e al passo con i tempi (per esempio una promozione di tipo 5G).

Nelle prossime righe saranno presentate alcune delle migliori offerte mobile che si possono attivare oggi, alcune delle quali saranno riservate soltanto ai clienti di determinati operatori che scelgono di cambiare, pur mantenendo il vecchio numero di telefono, attraverso una procedura nota come portabilità.

Scopri le migliori offerte mobile di oggi

1. Very Mobile a 4,99 euro

Partiamo da una delle promozioni più convenienti del momento, proposta da Very Mobile, ovvero l’operatore virtuale di WINDTRE. La promozione ha un costo pari a 4,99 euro al mese + un mese in omaggio.

Può essere attivata unicamente dai clienti che provengono da determinati operatori, come per esempio Iliad e PosteMobile. Ogni mese si avranno a propria disposizione chiamate e messaggi senza limiti e 30 Giga per navigare dallo smartphone. Il costo di attivazione e quello della nuova SIM sono pari a zero.

2. elimobile a 4,99 euro

Un’altra offerta disponibile al costo di 4,99 euro è quella proposta dall’operatore virtuale elimobile e che prende il nome di Entry. Pagando soltanto 9,99 euro per la nuova SIM, saranno disponibili ogni mese:

100 SMS;

chiamate illimitate;

30 Giga di Internet.

3. PosteMobile a 4,99 euro

Restando tra le offerte per la telefonia mobile che non superano i 5 euro al mese, un’altra promozione da prendere in considerazione nel caso di cambio operatore è Super Power 20 di PosteMobile.

Si dovrà sostenere in questo caso un contributo di attivazione pari a 20 euro e si potrà navigare ogni mese con 20 Giga di traffico dati. Si avranno inoltre a propria disposizione chiamate e messaggi senza limiti.

Attiva una nuova offerta mobile

4. Spusu a 5,98 euro al mese

Come si può evincere finora, le offerte per cambiare operatore che hanno il costo più basso sono quelle proposte dagli operatori di tipo virtuale. Segnaliamo, dunque, l’offerta Spusu 50, dell’operatore austriaco Spusu, che ha un costo di 5,98 euro al mese.

Questa promozione può essere attivata da tutti e comprende:

50 Giga di Internet + 100 Giga di riserva massima ogni mese;

2.000 minuti di chiamate;

500 SMS.

5. Kena Mobile a 5,99 euro al mese

Kena Mobile, ovvero l’operatore virtuale di TIM, propone un’offerta dedicata ai clienti Iliad e di altri operatori virtuali che vorrebbero cambiare gestore telefonico per risparmiare ogni mese.

Ha un costo di 5,99 euro al mese e include:

500 SMS;

chiamate illimitate;

70 Giga di Internet.

6. ho. mobile a 5,99 euro al mese

L’operatore virtuale di Vodafone, invece, si chiama ho. mobile: tra le sue offerte ce n’è una per cambiare operatore da Fastweb, Iliad, PosteMobile e altri MVNO. Si dovranno spendere soltanto 5,99 euro al mese, ai quali aggiungere 99 centesimi una tantum per il costo della nuova SIM.

Il piano mensile comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Confronta le migliori soluzioni per la telefonia mobile e cambia operatore

7. Fastweb Mobile a 7,95 euro al mese

Fastweb è un operatore che, oltre a operare nel mercato della telefonia fissa con le sue offerte Internet casa, è noto anche per le sue promozioni mobile, che si possono associare alle promozioni per la linea fissa.

Pagando un costo fisso mensile di 7,95 euro e un contributo per la nuova SIM di 10 euro (da pagare una sola volta) si avranno a propria disposizione 150 Giga di Internet, anche in 5G, chiamate illimitate e 100 SMS.

8. TIM a 7,99 euro al mese

L’operatore TIM propone un’offerta riservata soltanto ai clienti di alcuni operatori virtuali, ovvero TIM Wonder Five, al costo di 7,99 euro al mese + 25 euro per la nuova SIM.

Offerta perfetta in caso di cambio operatore, comprende:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

9. Iliad a 9,99 euro al mese

Iliad propone una super offerta in edizione limitata, disponibile fino al 15 settembre 2022. Si tratta di Flash 150, con la quale si potranno avere:

150 Giga di Internet e 9 in roaming in zona Roaming Like at Home;

minuti e messaggi senza limiti, anche in zona Roaming Like at Home;

chiamate gratuite verso più di 60 destinazioni internazionali.

10. Kena per nuovi numeri a 9,99 euro al mese

Parlando di offerte con tanti Giga, qualora si volesse attivare un nuovo numero si potrebbe considerare la promozione di Kena Mobile a 9,99 euro al mese per i nuovi numeri, che si caratterizza per: