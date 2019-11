Fonte foto: Shutterstock 1 di 5 Le 4 peggiori minacce per lo smartphone: come difendersi Oggi abbiamo tutti almeno un dispositivo mobile, nella maggior parte dei casi uno smartphone o, meno frequentemente, un tablet. Molti di noi hanno più dispositivi mobili. In ogni caso, questi dispositivi non sono mai soltanto uno strumento per la comunicazione, lo svago o il lavoro: sono sempre di più la cassaforte dei nostri dati personali di base e la porta d'accesso alla nostra intera vita (e quindi identità) online. Proprio per questo è fondamentale blindare gli smartphone dalle principali minacce. Ecco le 4 peggiori e come difendersi.

Fonte foto: Shutterstock 2 di 5 Malware per smartphone Sempre più diffusi, i malware specifici per gli smartphone sono anche sempre più pericolosi. Possono essere trasmessi in mille modi: tramite pagine web infette, tramite app maligne, via email, via SMS, via social, via Bluetooh e attraverso le reti Wi-Fi. Per proteggersi è fondamentale usare un buon antivirus mobile, non installare app da store poco affidabili e fidarsi poco persino delle app presenti sul Play Store di Google.

Fonte foto: Shutterstock 3 di 5 Connessioni non sicure Connettersi ad una rete Wi-Fi pubblica può essere molto rischioso, perché tali reti molto spesso adottano misure di sicurezza blande, se non addirittura nulle. Crittografia debole delle trasmissioni (o addirittura nessuna crittografia) espongono i nostri smartphone ad attacchi "man in the middle": un hacker può prendere possesso del nostro dispositivo, se si trova nei paraggi. Per difendersi bisogna evitare queste connessioni o, al massimo, connettersi tramite una rete privata virtuale (VPN).

Fonte foto: Shutterstock 4 di 5 Phishing Il phishing non è un problema specifico degli smartphone, ma i dispositivi mobili offrono diverse occasioni in più a chi lancia campagne di phishing. Ad esempio, l'invio di link pericolosi tramite SMS o servizi di messaggistica istantanea. Per proteggersi è bene aprire gli occhi ed essere sempre diffidenti: da dove arriva il messaggio? Chi è il mittente? È realmente chi dice di essere? Meglio una domanda in più, che un rimorso in più.