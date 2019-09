Le 5 migliori connessioni per giocare online

Per giocare online non si può prescindere dall’avere a disposizione una buona connessione. Ecco le migliori connessioni da attivare

Giocare online richiede la disponibilità di una connessione ad alta velocità e con un tempo di latenza ridotto al minimo. Si tratta di caratteristiche imprescindibili per poter contare su di una connessione adatta al gioco online che, per la maggior parte dei titoli, necessita di questi elementi per poter offrire un’esperienza soddisfacente all’utente. Una connessione troppo lenta, instabile o limitata in qualche modo potrebbe pregiudicare l’intera esperienza di gioco online.

Nella scelta della connessione da utilizzare è, quindi, opportuno valutare, con attenzione, tutti questi aspetti al fine di poter optare per la soluzione più idonea a quelle che sono le proprie esigenze in tema di gioco online. A prescindere dalla piattaforma utilizzata per giocare online, la connessione rappresenta un elemento essenziale e con un collegamento di scarsa qualità le sessioni di gioco rischieranno di essere frustranti, a causa ad esempio dei ritardi continui.

Navigare senza limiti: la fibra ottica FTTH

Un altro fattore molto importante nella scelta della connessione per giocare online è rappresentato dalla necessità di scegliere un’offerta che garantisca la possibilità di navigare senza limiti di tempo e di traffico. Il gioco online, infatti, richiede lo scambio di volumi molto significativi di dati (sia in download che in upload) che andrebbero a consumare rapidamente il bundle dati che, di norma, caratterizza la maggior parte delle offerte “mobile”. Anche 50 GB di traffico al mese potrebbero risultare un quantitativo decisamente ridotto per poter giocare online senza reali limitazioni.

La soluzione migliore per poter giocare online è, quindi, rappresentata dalla possibilità di sfruttare una connessione in fibra ottica FTTH (Fiber to the Home). Questa tecnologia garantisce la possibilità di sfruttare una connessione in grado di garantire una velocità massima di 1000 Mega in download e di 100 Mega in upload oltre ad un tempo di latenza (il cosiddetto “Ping”) estremamente ridotto. Chi è raggiunto dalla fibra FTTH, che in Italia ha ancora una copertura limitata, deve optare per questa tecnologia se desidera ottenere una connessione adatta al gioco online.

La fibra FTTC

La principale alternativa alla fibra ottica FTTH è rappresentata dalla fibra mista FTTC, una soluzione in cui il cavo in fibra ottica non arriva sino a casa, ma si ferma all’armadio stradale, e l’ultimo tratto è coperto da un cavo in rame. In questo caso, chi sceglie la tecnologia FTTC, in assenza della FTTH, dovrà “accontentarsi” di una velocità massima di 100 o 200 Mega in download, a seconda della tipologia di connessione disponibile, e di 20 Mega in upload. Anche in questo caso, i tempi di latenza della connessione sono molto ridotti.

Alternative alla fibra: ADSL e Internet wireless

Dove non disponibile la fibra FTTH e la fibra mista FTTC, sarà necessario puntare sulla rete ADSL, che presenta un’elevata copertura ma prestazioni abbastanza ridotte (20 Mega in download e 1 Mega in upload di velocità massima). In alternativa è possibile puntare su connessioni Internet wireless che non necessitano di una rete fisica che colleghi la propria abitazione alla centralina e sfruttando un sistema di trasmissione tramite segnali radio richiedendo, quindi, l’installazione di specifici dispositivi per poter funzionare.

Come già sottolineato in precedenza, le connessioni dati mobili che presentano un limite di traffico (ad esempio 50 GB di traffico dati ogni mese) non sono adatte per poter giocare online con frequenza ed utilizzando le principali piattaforme di gioco come il PC o le console. Queste soluzioni sono comunque più che validi per poter giocare in mobilità con il proprio smartphone con titoli che presentano un ricco comparto multiplayer.

Per poter giocare online senza alcun problema è, quindi, necessario valutare con attenzione l’offerta da attivare. Solo in questo modo si potrà essere certi di avere a propria disposizione gli strumenti giusti per massimizzare l’esperienza di gioco online. Ecco, quindi, le 5 migliori connessioni per giocare online:

1. Fibra 1000 di Wind

La soluzione più economica del momento per poter attivare una connessione adatta al gioco online è Fibra 1000 di Wind. Questa tariffa include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata. Chi è raggiunto dalla fibra FTTH potrà sfruttare questa tecnologia e navigare ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

Se non disponibile la fibra ottica FTTH sarà possibile utilizzare la fibra mista FTTC, che garantisce una velocità di connessione pari a 200 Mega in download e 20 Mega in upload, oppure la rete ADSL, con velocità massima di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. I costi dell’offerta non sono legati alla tipologia di connessione.

A completare i vantaggi di Fibra 1000 di Wind c’è la possibilità di sfruttare un bundle dati di 100 GB al mese per navigare in mobilità. I gamers più assidui, che utilizzano anche lo smartphone per le loro sessioni di gioco online, potranno sfruttare questo bundle aggiuntivo per giocare online senza consumare i GB del proprio piano tariffario.

I 100 GB sono condivisibili da un massimo di 4 SIM Wind che hanno attivata una tariffa All Inclusive, Wind Smart o Call Your Country con minuti inclusi. Il bundle sarà disponibile sin dalla richiesta di attivazione della linea fissa e potrà essere attivato recandosi in un qualsiasi negozio Wind.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione e senza alcun aumento del canone mensile successivamente.

2. Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa per chi è in cerca di una connessione per giocare online è Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta in questione include una linea telefonica fissa con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite fibra FTTH oppure, in caso di indisponibilità di questa tecnologia, tramite fibra mista FTTC.

A completare i vantaggi di Internet Unlimited di Vodafone troviamo la possibilità per il cliente di sfruttare una SIM dati con 25 GB di traffico incluso ogni mese. Questo bundle dati potrà essere utilizzato per giocare online senza consumare i GB del proprio piano tariffario, un fattore da considerare se si è soliti sfruttare il proprio smartphone per sessioni di gaming in mobilità che richiedono una connessione attiva.

Da notare, inoltre, che chi sceglie Internet Unlimited di Vodafone riceverà in regalo 6 mesi di abbonamento gratuito a Netflix (abbonamento Standard, da 11,99 Euro al mese una volta terminato il periodo gratuito, che permette l’accesso alla piattaforma da due dispositivi in contemporanea). Il cliente potrà disattivare l’abbonamento a Netflix in qualsiasi momento.

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione e opzione Vodafone Ready, che mette a disposizione il modem Wi-Fi Vodafone Station Revolution, inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

3. Fastweb Casa

Tra le migliori offerte per chi cerca una connessione per giocare online c’è Fastweb Casa, l’offerta dell’operatore per la linea fissa di casa. Questa soluzione include una linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali ed una connessione ad Internet senza limiti tramite rete FTTH oppure tramite rete FTTC o ancora tramite rete ADSL, in caso di indisponibilità delle tecnologie più recenti.

Fastweb Casa presenta un costo di 24,95 Euro al mese con contributo di attivazione e modem FASTGate incluso nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che Fastweb, al momento della verifica della copertura, offre indicazioni precise in merito alla velocità di connessione reale attesa all’indirizzo di attivazione dell’offerta. In questo modo, il cliente ha a sua disposizione uno strumento in più per poter verificare la qualità della rete.

4. TIM Super Fibra

TIM Super Fibra è l’offerta TIM per i clienti raggiunti dalla rete in fibra ottica FTTH. Questa tariffa include una linea telefonica con chiamate a consumo ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

A completare le caratteristiche dell’offerta c’è la possibilità di accedere, senza costi aggiuntivi, alla piattaforma TIM Vision, la piattaforma di streaming on demand di TIM che mette a disposizione degli utenti un ricco catalogo di film, serie TV e programmi da guardare in streaming.

TIM Super Fibra presenta un costo periodico di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Per i clienti più esigenti, come potrebbe essere un gamer che sceglie di giocare online tramite una connessione Wi-Fi, c’è la possibilità di optare per il router FRITZ!Box 7590 che ha un costo di appena 29 Euro una tantum.

Da notare, inoltre, che inclusa nel canone di sottoscrizione c’è anche un’opzione aggiuntiva a scelta tra le seguenti:

Smart Home: quest’opzione include due telecamere Wi-Fi che permettono di monitorare la propria casa anche a distanza, grazie all’app IoTIM;

TIM Vision Plus: quest’opzione permette all’utente di accedere ad una versione più completa di TIM Vision con la possibilità di accedere con più dispositivi in contemporanea e di vedere contenuti in HD e programmi in esclusiva;

Safe Web Plus: servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

Assistenza: quest’opzione permette di poter sfruttare un servizio di assistenza dedicata per l’ottimizzazione della linea;

Voce: quest’opzione aggiunge le chiamate illimitate dal telefono di casa verso fissi e mobili nazionali;

Le restanti quattro opzioni restano disponibili per il cliente che può decidere di attivarle in qualsiasi momento. Ogni opzione comporta un costo aggiuntivo di 5 Euro in più al mese con addebito diretto in fattura.

Da notare, inoltre, che chi sceglie TIM Super Fibra ha la possibilità di attivare una tariffa per lo smartphone con minuti illimitati e 20 GB in 4G al costo di 10 Euro al mese con addebito in bolletta. Per ogni linea telefonica è possibile attivare sino a due SIM con questa tariffa.

Grazie a TIM Vision, inoltre, chi attiva quest’offerta potrà accedere gratuitamente per quattro mesi a tutti i contenuti del ticket Sport di NOW TV che permette di guardare tutti i contenuti sportivi dell’offerta di Sky Calcio e Sky Sport.

5. Eolo Super

Se la rete in fibra ottica FTTH o la rete in fibra mista FTTC non sono disponibili, oltre alla connessione ADSL, che spesso offre prestazioni inadeguate per poter giocare online, è possibile puntare su di una diversa tipologia di offerta. Tra le varie opzioni disponibili sul mercato, infatti, troviamo le offerte Internet wireless che non necessitano di un collegamento fisico tra la casa dell’utente e la centralina.

Da notare, inoltre, che, a differenza della maggior parte delle connessioni mobili, le soluzioni Internet wireless presentano la possibilità di sfruttare una connessione illimitata senza vincoli per quanto riguarda i tempi di utilizzo e, soprattutto, il volume di traffico generato.

Una delle migliori opzioni di questa tipologia di offerte è EOLO Super. Questa tariffa mette a disposizione una linea telefonica fissa oltre ad una connessione illimitata che può arrivare, a seconda della copertura disponibile, sino ad una velocità massima di 100 Mega in download e 10 Mega in upload risultando, quindi, una buona alternativa alle più tradizionali connessioni tramite rete FTTH o FTTC.

EOLO Super presenta un costo mensile di 29,90 Euro con il router EOLO incluso nel prezzo di sottoscrizione. Da notare che è previsto un contributo una tantum di 30 Euro per l’installazione dell’impianto necessario alla realizzazione della connessione wireless che caratterizza il servizio offerte da EOLO. L’installazione viene realizzata, previa verifica della copertura, da un tecnico certificato che verrà inviato direttamente dall’operatore.

La connessione sino a 100/10 Mega è disponibile con l’opzione EOLO Cento, in prova gratuita per un mese e successivamente disponibile al costo di 6,90 Euro al mese. Disattivando tale opzione, la connessione raggiungerà un valore massimo di 30 Mega in download e 3 Mega in upload, risultando comunque più veloce rispetto ad una tradizionale connessione di tipo ADSL.

A completare i vantaggi inclusi nell’offerta EOLO Super ci sono due servizi digitali gratuiti a scelta tra: