Le 5 migliori offerte Internet Casa sotto i 30 euro mensili

Sebbene le tariffe di telefonia mobile offrano piani sempre più interessanti dal punto di vista della navigazione da mobile, la quale grazie all’hotspot può essere utilizzata per connettersi anche da altri dispositivi, le connessioni Internet casa rimangono, attualmente, le soluzioni migliori per diverse motivazioni.

La prima è il rapporto qualità prezzo: con meno di 30 euro al mese permettono infatti di avere accesso a una connessione Internet casa di tipo illimitato. La seconda è data dal fatto che si tratti di tariffe di tipo all inclusive, che prevedono anche la telefonia fissa, tornata in auge nel nostro Paese durante il periodo del lockdown.

Un ulteriore motivo è rappresentato dalla possibilità di navigare alla massima velocità attualmente possibile, che è quella della fibra FFTH, Fiber To The Home, la quale ha una velocità teorica di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload.

Quali sono promozioni Internet casa più convenienti

Le 5 migliori promozioni Internet casa con le quali navigare alla velocità di 1 Giga in download, ovvero con la fibra ottica di tipo FTTH, sono:

1. FibeRevolution 1000 a 24,90 euro;

2. Ultrainternet Fibra a 25,95 euro;

3. SuperFibra Unlimited a 26,98 euro;

4. Internet Unlimited a 27,90 euro;

5. Super Fibra a 29,90 euro.

Com’è possibile notare dall’elenco, hanno tutte un costo mensile inferiore ai 30 euro al mese. Le differenze che si possono riscontrare tra l’una e l’altra riguardano principalmente:

• la presenza di eventuali costi nascosti;

• il fatto di prevedere dei servizi extra soltanto per gli utenti che possono attivare l’offerta con la fibra ottica;

• la presenza delle chiamate verso numeri fissi e mobili gratuite, oppure a pagamento.

Vediamo di seguito qual è il dettaglio delle 5 promozioni da prendere in considerazione se si vuole avere accesso a una connessione Internet casa stabile ed economica.

FibeRevolution 1000 di Beactive

La soluzione Internet casa di Beactive, con la quale usufruire della potenza della fibra ottica e navigare fino a 1 Giga in download, è attualmente la tariffa al prezzo più basso fra tutte, pari a 24,90 euro al mese.

Nell’abbonamento mensile sono inclusi:

• il costo di attivazione, che è pari a zero;

• le chiamate gratuite verso i numeri fisso e mobili nazionali;

• il router Wi-Fi in promozione, che di solito ha un costo di 4,90 euro al mese;

• la super velocità della fibra ottica.

Ultrainternet Fibra di Tiscali

La promozione Internet casa di Tiscali ha un costo mensile di 25,95 euro e include sia il costo di attivazione sia il modem Super Wi-Fi di ultima generazione. A differenza di altre soluzioni contrattuali, la proposta di Tiscali non ha vincoli.

La tariffa si contraddistingue per:

• le chiamate a consumo verso numeri fissi e mobili;

• una connessione Internet di tipo illimitato con la quale viaggiare alla velocità della fibra, ovvero fino a 1 Giga in download;

• 2 mesi di Infinity TV: chi fosse alla ricerca di qualcosa di diverso da vedere online e al contempo di una connessione Internet casa, dovrebbe assolutamente approfittare di questo benefit.

SuperFibra Unlimited di WINDTRE

La tariffa Internet casa di WINDTRE è disponibile al prezzo scontato di 26,98 euro al mese, invece di 37,98 euro, che è il prezzo di listino, e che permette di navigare alla velocità della fibra ottica.

Il piano mensile include:

• le chiamate illimitate per tutti i numeri fissi e mobili su tutto il territorio nazionale;

• il modem incluso;

• zero costi di attivazione.

Il costo del modem è incluso, dunque, nel costo totale dell’offerta, ma nel caso di recesso prima di 24 mesi è previsto il pagamento di una mensilità e quello relative alle rate residue del modem, che corrispondono a 5,99 euro al mese per un periodo di 48 mesi.

Nella promozione sono previsti anche:

• il Super Wi-Fi, che permette di collegare al modem con Wi-Fi super potente fino a 100 dispositivi in contemporanea;

• Top Quality Network, che garantisce la visione ottimale di film in 4k e in streaming, oltre che una migliore esperienza di gioco online;

• Giga illimitati, attivi fin da subito sul proprio smartphone;

• Unlimited Special, che permette di aggiungere una SIM al costo di 9,99 euro al mese, con la quale disporre di minuti e Giga illimitati.

Internet Unlimited di Vodafone

La promozione Internet casa di Vodafone è disponibile al costo di 27,90 euro al mese, invece di 38,90 euro, per i primi 4 anni. Ha un vincolo contrattuale di 24 mesi: nel caso di recesso anticipato, si dovranno sostenere i costi di attivazione e quello del modem, che sono inclusi nel canone mensile. Dal quinto anno in poi la promozione avrà un costo totale, tutto incluso, di 20,90 euro al mese.

Il piano di Vodafone include:

• Internet illimitato con chiamate incluse in tutta Italia;

• la Vodafone Station con Wi-Fi Optimizer, che è in grado di migliorare l’esperienza di navigazione;

• 6 mesi di Amazon Prime, che potranno poi essere rinnovati dopo il periodo in omaggio al costo di 3,99 euro al mese.

Sono inoltre presenti:

• i servizi di Vodafone Ready, che comprendono la Vodafone Station;

• Vodafone TV, riservata ai clienti con fibra FTTH, nella quale sono inclusi 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili;

• una SIM dati con 15 Giga al giorno prima che l’offerta venga effettivamente installata, che poi diventano 30 Giga al mese in seguito alla sua installazione effettiva.

Super Fibra di TIM

Un’altra super promozione Internet casa a meno di 30 euro al mese è TIM Super Fibra, con la è possibile navigare alla velocità massima della fibra FTTH di 1 Giga in download al costo fisso di 29,90 euro al mese.

Nell’abbonamento mensile sono previsti:

• il modem TIM HUB+, che ha una garanzia illimitata e migliora le prestazioni della rete grazie al Wi-Fi 6;

• il contributo di attivazione;

• TIMVISION PLUS;

• le chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, che sono incluse solo nel caso di attivazione dell’offerta online;

• Disney+ gratis per 6 mesi, al termine dei quali potrà essere attivato al costo di 3 euro al mese in più, invece di 11,99 euro.

Cosa posso fare se non sono raggiunto dalla fibra FFTH?

La fibra FTTH, con la quale è possibile navigare alla velocità di 1 Giga in download e di 200 Mega in upload, ma non è ancora in grado di coprire tutto il territorio nazionale. Le alternative alla fibra FTTH che è possibile attivare in base alla propria copertura sono:

• la fibra mista rame FTTC (Fiber to the Cabinet), nella quale il collegamento in fibra ottica termina all’armadio stradale e l’ultimo tratto è realizzato in rame; un collegamento FTTC è in grado di garantire una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload;

• l’ADSL, che è realizzata interamente in rame e copre quasi per intero il territorio nazionale; la sua velocità massima è di 20 Mega in download e 1 Mega in upload.

Le regioni d’Italia che ancora oggi non risultano coperte né dalla fibra né dall’ADSL possono scegliere la cosiddetta Fibra mista radio (FWA), nella quale il collegamento Internet wireless avviene attraverso l’installazione di un’antenna che è collegata al modem domestico.